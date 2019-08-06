【Ａ場震盪】國家隊維穩身影現，滬綜指午後跌幅收窄至１﹒４６％

《經濟通通訊社６日專訊》美國財長努欽周一發表聲明，宣布華府會將中國列為匯率操縱國

，是自１９９４年以來首例。市場擔心貨幣戰一觸即發，滬深股市今早再度崩跌，滬綜指今早失

守二千八關，總結今早挫２﹒４％。

惟午後釀酒板塊逆市大漲，保險、券商幾乎抹平跌幅，市場相信國家隊已經出動救火。Ａ股

市場午後跌幅明顯收窄，滬綜指現挫１﹒４６％，報２７８０﹒４２點，滬深３００指數跌

０﹒９２％，深成指挫１﹒３２％。上海Ｂ股跌１﹒０６％，深圳Ｂ股則瀉２﹒１８％。

（ｅｙ）

