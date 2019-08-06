【Ａ場震盪】中美經貿角力升級，滬綜指收跌１﹒５６％五連崩

《經濟通通訊社６日專訊》人民幣昨日重返「７時代」，離岸價創２０１０年有記錄以來新

低，盡管人民銀行堅持這是市場波動，但美國則認為中國實施的反制措施。美國財長努欽周一發

表聲明，宣布華府會將中國列為匯率操縱國，是自１９９４年以來首例。

人民幣匯價一去不回頭，中國外匯交易中心顯示，人民幣兌一美元中間價今報

６﹒９６８３，較上個交易日大幅貶４５８點子，創逾１１年（２００８年５月２０日以來）新

低。

市場擔心中美已經就經貿問題「撕破臉」，更擔心貨幣戰一觸即發。滬深股市今早再度崩跌

，滬綜指低開１﹒５８％即失守二千八關，盤中資金逃難潮湧現，跌幅一度擴大至３﹒１％，低

見２７３３﹒９２點，刷新今年２月１８日以來新低，惟去到午後釀酒板塊逆市大漲，保險、券

商幾乎抹平跌幅，市場相信國家隊已經出動救火，總結全日跌幅收窄至１﹒５６％，報

２７７７﹒５６點。深成指全日瀉１﹒３９％，中小創新板成重災區，插２﹒８７％。

資金極速出逃，兩市全日成交按日大增２５﹒８％至５２３６億元（人民幣．下同），外資

繼續撤離，北水全日從Ａ股流出２９﹒７９億元，連續五日淨流出。人民銀行連續第十一日不開

展逆回購操作，當日實現零投放零回籠。



＊釀酒板塊成維穩大軍，收窄大市跌幅＊



人民幣匯率跌至１１年來最低水平，Ａ場匯率敏感股再度暴挫。航空股方面，東航

（滬：６００１１５）跌１﹒９％，南航（滬：６０００２９）跌０﹒８％，至於國航

（滬：６０１１１１）今日突然暫停北京飛往美國夏威夷航綫，全日價挫３％。

午後釀酒板塊逆市大漲，助力Ａ場午後跌幅明顯收窄。升勢領頭羊五糧液

（深：０００８５８）漲３﹒７％，龍頭貴州茅台（滬：６００５１９）升０﹒４％。其他酒股

方面，瀘州老窖（深：０００５６８）升２﹒１％，洋河股份（深：００２３０４）升２﹒２％

，今世緣（滬：６０３３６９）升０﹒９％。



＊科創板現顯著回吐，炒作遊戲或近爆破點＊



商務部披露，由於日前美方宣稱擬對３０００億美元中國輸美商品加徵１０％關稅，嚴重違

背中美兩國元首大阪會晤共識，國務院關稅稅則委員會對８月３日後新成交的美國農產品採購暫

不排除進口加徵關稅，中國相關企業已暫停採購美國農產品。

市場憧憬內地或會增加對國內農產的需求，刺激滬深種業股早段走升，但午後急轉直下倒跌

，萬向德農（滬：６００３７１）跌３﹒１％，敦煌種業（滬：６００３５４）跌１﹒６％，登

海種業（深：００２０４１）跌１﹒４％，神農科技（深：３００１８９）跌１﹒１％。

科創板連升多日後，今日首現大幅回吐，市場擔心擊鼓傳花的炒作遊戲有朝一日達到爆破點

。科創板２５隻股票僅一隻上升，其餘全見顯著跌幅，其中航天宏圖（滬：６８８０６６）瀉１

４﹒９％，新光光電（滬：６８８０１１）跌１４﹒８％，沃爾德（滬：６８８０２８）

插１３﹒７％，方邦股份（滬：６８８０２０）跌１３﹒２％，天准科技（滬：６８８００３）

跌１３﹒１％。（ｅｙ）





表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３６３６﹒３３ －１﹒０７



上證綜合指數 ２７７７﹒５６ －１﹒５６ ２５５２﹒０９

深證綜合指數 １４９０﹒３０ －１﹒７８ ２６８４﹒２８



上證Ｂ股指數 ２５９﹒９８ －１﹒３７ ２﹒４２

深證Ｂ股指數 ９２３﹒２６ －２﹒０５ ０﹒８７



上證１８０指數 ８０４９﹒２９ －１﹒１２

上證３８０指數 ４３３１﹒７９ －２﹒１０



深證成份指數 ８８５９﹒４７ －１﹒３９

中小創新指數 １６６５﹒４７ －２﹒８７

深圳創業板指數 １５０７﹒９１ －１﹒５３

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