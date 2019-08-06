【聚焦人幣】人行駁操縱貨幣論，人幣即期升３１點報７﹒０３２１

《經濟通通訊社６日專訊》中美貿戰再度升溫，美國財政部將中國列為「匯率操縱國」，這

是美國１９９４年來首次將中國列為匯率操縱國，中國商務部同時確認，相關國企已暫停採購美

國農產品。人民幣早盤繼續「尋底」，即期今早低開３４７點子後，表現反覆，終收報

７﹒０３２１，全日升３１點子，暫時脫離逾１１年低位。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）盤初曾跌至７﹒１３水平，但在人行將於下周三（１４日）赴

港發行３００億元人民幣央行票據的維穩消息影響下，隨即快速拉升，日?升幅一度超１％，現

升２７９點子，報７﹒０７０４。

人民銀行發表聲明指，美方無理給中國貼上「匯率操縱國」的標籤，是損人又害己的行為。

人行認為，中國實施的是以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度

，人民幣匯率是由市場供求決定的，不存在「匯率操縱」的問題。自去年中美貿易戰開打，中國

始終堅持不搞競爭性貶值，沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。

有分析認為，匯率操縱國更多還是情緒影響，人民幣走勢根本上取決於中美貿易談判和監管

層的態度。在人行再次宣布發行離岸票據後，在岸人幣由跌轉升。從市場反應情況看，人民幣貶

壓可控，中美貿易悲觀預期已提前反應，接下來密切關注監管的態度。當前人民幣對壞消息的敏

感度反映已經到很高的位置，短期內續貶空間不大。

人民幣兌一美元中間價今報６﹒９６８３，較上個交易日貶４５８點子，連貶四個交易日，

創逾１１年（２００８年５月２０日以來）新低。（ｃａ）

