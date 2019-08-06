【貿易開戰】華僑銀行：中美撕破臉交易更波動，市場現避險情緒

《經濟通通訊社６日專訊》美國財長努欽周一發表聲明，宣布華府會將中國列為匯率操縱國

，外電引述華僑銀行駐新加坡財資研究和策略主管表示，中美不再給對方留情面，可能意味著更

加波動的交易狀況，不過「匯率操縱國」標籤所產生的即時影響有限。她稱市場今日瀰漫避險情

緒，預測亞洲市場可能進一步下跌。

她又預測，若特朗普政府將目前的關稅提高到２５％以上，可能反過來迫使美聯儲在９月降

息。（ｅｙ）

