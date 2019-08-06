《經濟通通訊社６日專訊》外交部駐香港公署發言人今日發表談話，堅決反對美國會眾議長
佩洛西８月６日發表的極端錯誤聲明。該發言人說，佩洛西公然支持暴力抗法分子，粗暴干預香
港事務和中國內政，中方對此予以強烈譴責，表示強烈不滿和堅決反對。
發言人表示，我們再次正告美方有關政客，立即停止與香港暴力違法分子狼狽為奸，立即停
止推動有關涉港議案，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將遭到包括香港同胞在內的全
體中國人民的共同唾棄。（ｗｌ）
06/08/2019 14:40
【移交逃犯】外交部警告美國政客，停止與港暴力違法分子狼狽為奸
《經濟通通訊社６日專訊》外交部駐香港公署發言人今日發表談話，堅決反對美國會眾議長
佩洛西８月６日發表的極端錯誤聲明。該發言人說，佩洛西公然支持暴力抗法分子，粗暴干預香
港事務和中國內政，中方對此予以強烈譴責，表示強烈不滿和堅決反對。
發言人表示，我們再次正告美方有關政客，立即停止與香港暴力違法分子狼狽為奸，立即停
止推動有關涉港議案，立即停止干預香港事務和中國內政，否則必將遭到包括香港同胞在內的全
體中國人民的共同唾棄。（ｗｌ）
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