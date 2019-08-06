【人仔破７】人行：中國不存匯率操縱，不會將匯率作工具應對貿戰

《經濟通通訊社６日專訊》人民銀行發表聲明表示，就美國財政部將中國列為「匯率操縱國

」，中方對此深表遺憾。這一標簽不符合美財政部自己制定的所謂「匯率操縱國」的量化標準，

是任性的單邊主義和保護主義行為，嚴重破壞國際規則，將對全球經濟金融產生重大影響。

聲明強調，美方不顧事實，無理給中國貼上「匯率操縱國」的標簽，是損人又害己的行為，

中方對此堅決反對。這不僅會嚴重破壞國際金融秩序，引發金融市場動盪，還將大大阻礙國際貿

易和全球經濟復蘇，最終會自食其果。美國這一單邊主義行為還破壞了全球關於匯率問題的多邊

共識，會對國際貨幣體系的穩定運行產生嚴重的負面影響。中方奉勸美方懸崖勒馬、迷途知返，

回到理性和客觀的正確軌道上來。



＊中國沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端＊



人行指出，中國將繼續堅持以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯

率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。今年８月以來，人民幣匯率出現一定幅

度貶值，主要是全球經濟形勢變化和貿易摩擦加劇背景下市場供求和國際匯市波動的反映，是由

市場力量推動和決定的。

聲明引述國際清算銀行公布的數據，２００５年初至２０１９年６月，人民幣名義有效匯率

升值３８％，實際有效匯率升值４７％，是二十國集團經濟體中最強勢的貨幣，在全球範圍內也

是升值幅度最大的貨幣之一。２０１８年以來，美國不斷升級貿易爭端，中國始終堅持不搞競爭

性貶值，中國沒有也不會將匯率作為工具來應對貿易爭端。（ｗｌ）

