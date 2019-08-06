【人仔破７】人幣半年貶近一成被列貨幣操縱，美國或採四措施制裁

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕、記者李菲２６日報道》中美貿易戰加劇陰霾下，人民幣匯

價昨日（５日）一瀉千里，在岸及離岸價紛紛跌穿「７算」重大心理關口，最大跌幅逾千點，離

岸價屢創有紀錄以來新低，在岸價全日挫１﹒３３％或９３６點子，收盤價創逾１１年新低。

貿戰深化背景下人民幣突然加速貶值，美國財長努欽旋即發表聲明，稱華府已認定中國正在

操縱人民幣匯率，會將中國列為匯率操縱國，並與國基會（ＩＭＦ）合作消除來自中國的不公平

競爭。這是美國１９９４年來首次將中國列為匯率操縱國，美國對中國施加貿易制裁又多了一個

新理由。



＊人幣半年貶值近一成，貨幣戰陰霾重臨＊



事實上，中國曾在１９９２至１９９４年曾被美國５次指控為匯率操縱國，但從１９９４年

後，美國就未把任何國家列為匯率操縱國。美國財政部５月發表報告時，並無將中國列為匯率操

縱國，只敦促中國避免容許人民幣持續弱勢。不過，人行今年初宣布降準１個百分點後，離岸及

在岸人民幣雙雙跌穿６﹒９重要心理關卡，而過去半年以來，人民幣兌美元已經貶值近１成，是

亞洲表現最差的貨幣之一。

盡管人民銀行堅持貶值市場供求和國際匯市波動的反映，強調將保持外匯管理政策的穩定性

和連續性，惟外電渠道消息顯示，此輪人幣跌破７算是監管層「半推半就」有意為之。特朗普突

然揚言要再次加稅，人民幣藉此機會破７，假定加徵關稅落地，也可以對沖影響。有了解政策思

路的消息人士指出，人民幣貶值現在可能是向華盛頓發出的一個信號，表明中國別無選擇，只能

屈服於關稅上漲給市場和貿易帶來的壓力。

時隔２５年後再次被美國貼上貨幣操縱國標籤，人民幣後續走勢值得關注，目前多數分析認

為人幣跌勢可控。回看１９９２年至１９９４年期間，人民幣兌美元匯率亦大致表現穩定，直到

１９９４年匯改後，人民幣出現大幅貶值而非升值。不過中美貿易戰再次惡化，美聯儲９月加息

概率上升，美元勢將繼續承壓，而中國「以牙還牙」式還擊，市場擔憂中美可能在貿易戰外，再

開闢一個貨幣戰新戰場。



＊表列「匯率操縱國」認定標準及美國可能採取措施＊



「匯率操縱國」認定標準：

美國財政部根據《２０１５年貿易便捷與貿易促進法》，判斷一個經濟體是否操縱匯率有３

大指標：

一、與美國貿易順差超過２００億美元。

二、該經濟體的經常賬戶順差佔國內生產總值（ＧＤＰ）的比重至少為２％。

三、該經濟體反覆購匯的單邊干預在過去十二個月中至少維持了一半時間，同時淨購匯總量

至少佔ＧＤＰ的２％。

若一個經濟體滿足上述三項標準，則被認為是「匯率操縱國」；若只滿足兩項標準，或者在美

國的總體貿易逆差中佔比過大，則被列入觀察名單。



根據美國法律，美國將對匯率操縱國採取一些列措施，包括：

一、禁止該國任何項目獲取美國海外私人投資公司融資。

二、將該國排除在在美國政府採購供應地之外。

三、呼籲國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）加強對該國的監督。

四、指示美國貿易代表評估是否與該國簽訂貿易協定，或啓動、參與貿易協定談判時須考慮

該國操控匯率的行為。

