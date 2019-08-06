【ＦＯＣＵＳ】中美過虛招，人幣難大貶



【ＦＯＣＵＳ】就在本欄上周五（２日）指「人幣最快周末試７算？」後，人幣周一（５日

）果真棄守此前不惜狂燒千億外儲力保的７算紅線，不單令一眾預言守７者大跌眼鏡，外媒亦將

此舉評論為「Ｃｈｉｎａ ｆｉｒｅｓ ｂｉｇｇｅｓｔ ｗａｒｎｉｎｇ ｓｈｏｔ ｙｅｔ

ｉｎ ｔｒａｄｅ ｗａｒ（中國開了貿易戰以來最大一槍）」。

不過，周二（６日）人民幣中間價意外強於市場預期，報６﹒９６８３，而侵侵的「匯率操

縱國」標籤，可能僅是虛招造勢，１１月智利ＡＰＥＣ峰會會否再上演一幕

「習特會」，可謂一切都有可能。



＊北京若完全放棄支持方最大鑊＊



離岸、在岸人幣周一分別暴瀉最多１２９３點子、１００８點子，低見７﹒１０５７、

７﹒０４２４，堪比２０１５年「８．１１」。離岸人幣周二（６日）清早再低見７﹒１４。不

過，當天官方公布的中間價並未破七，且明顯強於市場預期；以及央媽宣布將於下周三（１４日

）在港發行３００億元人民幣央票，顯示北京暫只是對侵侵威脅３０００億加稅推文「小還以顏

色」。

拒絕「認低威」的侵侵隨即還擊，時隔２５年後再列中國為「匯率操縱國」，不過就遭到大

摩亞洲區前主席?現耶魯大學高級研究員羅奇（Ｓｔｅｐｈｅｎ Ｒｏａｃｈ）諷刺為

「ｅｍｐｔｙ ｔｈｒｅａｔ（空洞的威脅）」，認為北京不會做出真正回應。

事實上，美國為中國貼上「操縱國」標籤的下一步，理論上應是向ＩＭＦ提出訴訟，並責令

中國在一年內採取適當措施糾正匯率和貿易順差的狀況。但中國此前動用外儲保７時未被列入匯

率操縱，現時允許人幣按市場供需浮動反被指操縱，美國理應慎防進一步刺激北京。語不驚人死

不休的對沖基金大鱷Ｋｙｌｅ Ｂａｓｓ就指，若北京完全放棄支持匯率，人幣將再貶三四成。



＊道指走勢崩塌，「回春」成疑＊



鑑於此，北京和華盛頓暫時似乎僅是虛招造勢，市場目前的主流預測即認為近期人民幣將企

於７﹒２以上。坊間測算，按３０００億美元商品佔去年中國對美出口全部商品總額５５﹒６％

計，若要對沖１０％加稅稅率，理論上人幣匯率應較侵侵發推前的６﹒８８的水平貶值至

７﹒２２６，方能全部抵銷關稅。

不過，對中國而言，有貶值預期引發資本外流的前車之鑑，加上離岸美元債這個定時炸彈，

也在１０％以內。

而對美國而言，道指技術走勢形態右肩崩塌，加上金融數據分析公司ＦａｃｔＳｅｔ數據顯

示美企本季盈利預期趨於惡化，侵侵心心念念的美股能否僅靠鮑叔減息回春，尚難斷定。

變色龍侵侵在大棒之後會否再出胡蘿蔔，１１月智利ＡＰＥＣ峰會會否再上演一出「習特會

」，可謂一切都有可能。（經濟通通訊社 俞瑾）

