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即市新聞

06/08/2019 12:33

【陶冬專訪】破７無關北京反面，惟金融戰若惡化勢摧毀全球增長

　　《經濟通通訊社記者俞瑾６日報道》人民幣逾十年來首失七算、華府時隔２５年再將中國列
入「匯率操縱國」、全球股市暴瀉……「Ｔｈｅ　ｅｎｄ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ」是否已
至？瑞信亞太區私人銀行董事總經理陶冬接受《經濟通通訊社》專訪時指，人幣破７本身並不表
示北京打算跟美國反面，而是想表達對特朗普貿易單邊主義的不滿；惟他警告，「匯率操縱國」
的回擊之舉，核心反映中美貿易戰戰火已延燒至金融戰，若雙方出招未能於匯率「打住」，潛在
風險勢令過去７０年受惠全球化的全球經濟罕有高速增長被摧毀。

＊停干預反遭列「操縱國」，顯美邏輯有問題＊

　　２０１５年「８．１１」跳空一貶後，北京不惜燃燒萬億美元外儲死守的人民幣七算大關，
幾乎毫無徵兆於周一（５日）輕易跌破，令「貨幣戰爭」驚呼四起。不過，陶冬卻派「定心丸」
稱，不認為中國在操縱匯率，而只是表達對特朗普貿易單邊主義的不滿。
　　他表示，在聯儲多次指美國經濟指標優於其他經濟體、主席鮑威爾７月底強調「減息只是周
期中段的政策調整，不意味漫長減息周期開始」的大背景下，美元強、人幣弱是常理。但此前政
府因素令人幣匯率未按市場規律而「硬撐」，如今北京停止干預、即是不再「操縱」時，反被華
府列為「匯率操縱國」，他直指「（美國）邏輯有問題」。
　　離岸、在岸人幣於周一雙雙破七，特朗普即時發推指摘，美國財政部亦「識做」地宣布正式
將中國列為匯率操縱國，對此，陶冬認為，此是典型的「特氏高壓」，一下子將籌碼提得很高，
形容「事情很嚴重」。

＊冀雙方「虛招」止於匯率，全球化已經逆轉＊

　　他解釋，「匯率操縱國」的回擊之舉，核心反映中美貿易戰戰火已延燒至金融戰，美國目前
就貿易戰的手中之牌及能玩的花樣已有限，特別是３０００億美元所涉商品加稅對本國消費者傷
害很大；但金融戰不同，涉及資本市場、銀行監管等五花八門招數。他坦言，希望雙方只是「虛
招」，倘若金融戰未能於匯率「打住」，潛在風險值得中美警惕，並將對全球造成更大傷害，勢
令過去７０年受惠全球化的全球經濟罕有高速增長被摧毀，「無論貿易戰還是金融戰，都沒有贏
家」。
　　他續警告，自去年５月底特朗普突然變臉（宣布對華５００億美元商品徵收２５％關稅清單
）後，全球化已經逆轉，且貿易戰不單是中美、日韓、美印╱歐洲的國與國之間，而是體制上的
崩潰－－將以推動全球化的地標性機構ＷＴＯ邊緣化。
　　「沒有人聽她講話了」。

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