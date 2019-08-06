【陶冬專訪】修例風波深層原因是憤怒社會，退休前聯匯不會取消

《經濟通通訊社記者俞瑾６日報道》自６月以來的由港府修訂《逃犯條例》掀起的政治風波

，至今進入第９周且愈呈螺旋式升級失控，網絡上不乏號召港人「換美金、保平安」的聲音，被

稱作香港金融穩定基石的聯繫匯率前景如何？瑞信亞太區私人銀行董事總經理陶冬接受《經濟通

通訊社》專訪時指，在他退休之前，聯繫匯率制不會取消。

他表示，香港正在發生的事，深層次原因是這些年香港社會貧富懸殊加劇、年輕人喪失向上

升遷機會的問題一直未妥善處理，造就憤怒社會（Ａｎｇｒｙ ｓｏｃｉｅｔｙ）下的撕裂，而

這不單是香港的問題，亦是全世界的共性，此從特朗普上台、法國黃背心運動可見一斑，只是同

一個問題，以不同的形式表達。



＊「增長急凍」成風險傳導渠道，市場波動性將爆發＊



全球增長前景和香港政經局勢皆如臨深淵，對普通人而言，陶冬有何建議？他指，全球化７

０年來，受惠人類史無前例國家層面的勞動分工，不斷傳播的紅利，造就本輪繁榮的根基，「股

樓過去７０年一直漲。」

不過全球化的最後２０年變味，財富向社會一小部分人迅速集中，創業和向上流動機會日益

萎縮，新興國家經濟體搶掉發達國家藍領的飯碗，ＱＥ帶給精英階層資產投資好處而底層未能受

益。

他認為，目前正是全球化逆轉的初期，為制止逆轉，各國央行祭出前所未有的寬鬆，資產負

債表從３萬億美元暴增至逾１３萬億美元；儘管如此，他特別強調，今次全球風險的傳導渠道，

已不是逾十年前雷曼倒閉引發的金融血液停滯及市場流動性急凍，而是全球增長急凍。

此大環境下，市場波動性將爆發，過去可能十年一次的大漲大跌將變得常見。倘若７０年來

的全球化被真的摧毀，全球結構性增長的中軸線勢下移，並影響所有企業盈利和消費者。

他提醒，未來２０－３０年，要盡量保住財富，規避風險。

