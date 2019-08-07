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即市新聞

07/08/2019 10:04

《匯市縱橫－蕭啟洪》中美新磨擦

　　《匯市縱橫》上周末中美貿易戰再開始新一回合，戰線亦都由貿易磨擦以及科技制裁，延伸
到匯率戰。隨著美國又對新一批３０００億美元貨品開徵１０％新關稅，中國旋即將人民幣定盤
價調升，市場即時有反應，美元兌人民幣一舉破七，美國未夠一日亦都立即還擊，話你係匯率操
縱國。
　　有朋友形容呢個拳賽可能要打足１２個回合，依家可能一半都未到，打下停下睇吓邊個股市
頂唔住先。另外亦有朋友覺得似玩話事啤，玩完幾舖之後雙方都覺得之前賭得太細，原來可以再
玩大啲，美國就覺得個遊戲係自己發明，技術好、錢又多、無得輸，要贏埋你的錢；中國就覺得
下年特朗普選完之後都唔知去咗邊，呢舖輸比佢之後，如果佢下年選舉後起身就隨時無仇報。
　　要解決呢個局面，基本上無方法，老土啲講一句，只有時間可以沖淡一切。就算叮噹出現，
用時光機返到去舊年，估計事情變化未必會太大。假設去年中國真係同意美國一切條件，減低貿
赤、開放市場等等，姑勿論中國無可能執行到，就算真係完成晒，筆者認為美國亦不會罷休，呢
種國與國意識形態以及利益之爭，當美國滿足部分要求後，只會在不同方面要求更多，最終局面
有可能相差不遠，有時你嘅未來未必受你過去所做嘅事影響太大。
　
＊本周策略＊
　
黃金：早前建議候低於每盎司１３８５買入黃金兌美元已成交，目標１４８０，止蝕１３２０。
　
英鎊：本周建議候高於１﹒２３２０沽出英鎊兌美元，目標１﹒２１１０，止蝕１﹒２４２０。
　
《招商永隆銀行司庫　蕭啟洪》

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