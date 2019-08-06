《股壇解碼－戴名》特朗普突施回馬槍；周黑鴨前景不樂觀

《股壇解碼》上周末美國總統特朗普突然公布要對餘下中國３０００億美元貨品徵收關稅，

一改Ｇ２０後對中方的退讓態度，並且一改以往事先張揚的習慣。這次增加關稅的行動中，有幾

點是比較特別，一是特朗普沒有事先張揚，無論是涉及貨品的範圍和稅率；二是這次他在中美貿

易談判會面後不久便公布加徵關稅，而宣布前並沒有強烈地對談判團隊表示不滿；三是按媒體報

道，這次特朗普加徵關稅是在接近一面倒的反對聲中通過。綜合這三點改變作分析，相信主要原

因是特朗普每次事先張揚的行動中都給了中國反擊時間和準備，最終導致事倍功半。這次的改變

顯示出特朗普對談判勝利的追求，他的神經刀式作風從今天開始將為市場帶來更多的不確定性和

更大的波動。剛剛美國宣布將中國列為匯率操縱國，從這舉動可以看到特朗普打擊中國出口的準

確度。中國在最近１０多年享受著發展中國家的稅務優惠，加上持續的低匯率令到商品在國際市

場上非常具吸引力，近幾年人民幣的內貶外升更加讓中國對外的購買力大幅提升，大大幫助了中

國企業的對外收購能力。由於近幾年的環球經濟下行，人民幣的升值反而造成了中國經濟下行的

壓力，「中國製造」不再便宜，中國不得不將匯率有序地貶值，中國出口在貿易戰後更是舉步維

艱，中國官方逼不得已去讓人民幣走軟而保住出口，現在特朗普將中國列為匯率操縱國，無疑是

把挽救中國出口的最後一招都破了，相信中美貿易戰很快就會因此而終結，但投資者要小心大市

可能出現日升日跌的情況。



＊變本加厲＊



伊朗革命衛隊再次扣押外國註冊的運油輪，雖然沒有說明是哪個國家的船隻，但伊朗的態度

很明顯，外界愈升級制裁，伊朗愈變本加厲的扣押運油輪。中東局勢本來就是歷史遺留下來的問

題，要解決也非一時三刻的事情，投資者要密切留意事態發展。



＊寧死不屈＊



據官方數據顯示，全國年初至今已有２７１家房地產發展商宣布破產，而單單河北省近日有

９家，但有一點投資者要留意的是這些破產公司的手上都持有不少的房產，為何滿手資產還要破

產，相信從這些個案中可以看到中國經濟的特別地方。資金鏈既然斷了，拋售手上資產很正常，

就算房地產發展商想主動降價拋售套現，根據過去經驗，只要房地產發展商主動降價，準業主鬧

事的新聞時有所聞，最後發展商還要賠錢了事，發展商本來就資金緊張，這樣賠錢就加促了公司

的滅亡，說不好聽同樣是死路一條。另外，國內人一向買升不買跌的投資習慣，只要發展商開始

降價，量價齊跌的情況很快會出現，市場上是愈跌愈沒人買的困境。再者，地方政府也不會同意

降價，一旦房價大跌，土地價格同樣會受到重挫，甚至出現流拍的情況，地方政府的收入將直接

受影響，地方政府收入下跌必然引發地方債務危機，皆因今明兩年是地方債和城投債到期的高峰

期。



＊每況愈下＊



在香港政局動盪的影響下，恆指大幅走低，大市在８月初便來個大跳水，而且大有可能直奔

年初本欄預測的全年低位２３４００點。在現在較波動的市況底下，投資者宜暫時離場或找機會

分段吸納優質股份，例如領展房產基金（００８２３）和日清食品（０１４７５）。



＊股票簡評＊



周黑鴨（０１４５８）主要於中國以周黑鴨品牌從事生產和銷售滷製食品，公司在上市前主

要以自營模式實現利益最大化，當中的壞處是利益容易受租金和工資等等的固定成本所影響。周

黑鴨由於屬於消閒食品類別，只要市場渠道管理得好，購買方便，客戶複購率高，集團就能在市

場勝出。但是周黑鴨偏偏把自己定位為鴨脖界的「愛馬仕」，希望要賣得貴，要走高檔次，要鎖

定高端消費群體而不想增加消費人次，這剛好是和市場對著幹的節奏。再說，集團投資自設廠房

，只要營業額跟不上，日後資金壓力將會非常大，加上今年上半年比去年同期下滑３５％的業績

，相信隨著經濟下滑，下半年的業績可能更加慘不忍睹１投資者現階段不宜買入，可以考慮在市

盈率１１倍或股價跌穿３元時買入。《資深市場人士 戴名》



＊ 以上觀點僅為個人對市場的看法，並非任何投資勸誘或建議。

讀者有任何交流，可以發電郵至ｉｍａｉｌ１９９７＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ

