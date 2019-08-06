《經濟通通訊社６日專訊》利基控股（００２４０）發盈喜，預期截至６月３０日止中期綜
合溢利較去年同期的約２﹒３億元減少約３０％，即約１﹒６億元。
溢利減少主因去年溢利創新高，乃採用一個新會計準則和大型項目令人滿意的最終帳目而得
出的綜合結果。但管理層早前在年報預期此水平是不會持續。在這種競爭環境下，期內溢利仍處
健康水平。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
06/08/2019 07:53
【企業盈喜】利基控股（００２４０）料中期綜合溢利減３０％
《經濟通通訊社６日專訊》利基控股（００２４０）發盈喜，預期截至６月３０日止中期綜
合溢利較去年同期的約２﹒３億元減少約３０％，即約１﹒６億元。
溢利減少主因去年溢利創新高，乃採用一個新會計準則和大型項目令人滿意的最終帳目而得
出的綜合結果。但管理層早前在年報預期此水平是不會持續。在這種競爭環境下，期內溢利仍處
健康水平。
該集團預期於本月公布業績。（ｗｈ）
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