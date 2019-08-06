《日入而息》中美經貿角力升級，中國被列匯率操控國，中電盈轉虧

《今天重點》﹡人行指中國不存匯率操縱，不會將匯率作工具應對貿戰；傳監管「半推半就

」允許人幣破七，對沖加徵關稅影響；人幣半年貶近一成被列貨幣操縱

，美國或採四措施制裁

﹡金管局指香港外儲有獨立嚴格審核，間接澄清大陸借用外儲不還傳聞

﹡中電（００００２）中期盈轉虧，錄得９﹒０７億元虧損，中期息０﹒６３

元；香港電力業務營運盈利按年減２０％，澳洲業務跌６４％；上半年香港

售電量按年升０﹒５％

﹡九龍倉置業（０１９９７）中期純利跌三成至６９﹒９億，派中期息１﹒１

元；九置中期基礎淨盈利增３％，投資物業重估盈餘減少６５％；九置海港

城上半年營業盈利升６％，惟商場總銷售額下跌１％

﹡港澳辦表示「反中亂港」勢力在幕後指使激進示威者；示威已演變為極端暴

力，堅定支持林鄭政府；揚言「光復香港」是挑戰「一國兩制」的根本；

「三罷」是嚴重暴力行為，目的是毀掉香港



《即日市況》﹡貿戰升溫，港股全日跌幅收窄至１７５點報２５９７６，創七個月低



《深滬股市》﹡中美經貿角力升級，滬綜指收跌１﹒５６％五連崩



《美元匯價》﹡英鎊技術性反彈，１﹒２２５０為首個阻力；歐元最新報１﹒１１９８╱

２００，日圓最新報１０６﹒３７╱３９



《公司業績》﹡中電（００００２）中期盈轉虧，錄得９﹒０７億元虧損，中期息０﹒６３

元；香港電力業務營運盈利按年減２０％，澳洲業務跌６４％；上半年香港

售電量按年升０﹒５％

﹡九龍倉置業（０１９９７）中期純利跌三成至６９﹒９億，派中期息１﹒１

元；九置中期基礎淨盈利增３％，投資物業重估盈餘減少６５％；九置海港

城上半年營業盈利升６％，惟商場總銷售額下跌１％

﹡大成食品（０３９９９）中期純利升５５﹒３％，不派中期息

﹡冰雪集團（０８４２９）中期純利大跌７６﹒９％，不派息

﹡源想集團（０８４０１）季度虧損收窄至２﹒２萬元，不派息

﹡僑洋（０８０７０）中期虧損收窄至３７﹒１萬元，不派息

﹡高萌科技（０８０６５）季度溢利跌近２１％至５１４萬元，不派息

﹡平安好醫生（０１８３３）中期虧損收窄至２﹒７３億元人民幣，不派息



《公司資訊》﹡中電控股（００００２）有信心維持穩定派息，年底與政府商討電價

﹡ＩＧＧ（００７９９）若新遊戲未能成為「爆款」，需繼續依靠兩款經典遊

戲貢獻

﹡中海重工（００６５１）與清盤呈請人尋求和解，高院聆訊下月底進行

﹡冰雪集團（０８４２９）１８個月內將進行影視娛樂合作計劃

﹡昆侖國際（０６８７７）今早起停牌，待刊發傳訊令狀消息

﹡高陽科技（００８１８）旗下Ｃｌｏｏｐｅｎ發行優先股，融資３２００萬

美元

﹡普匯中金（００９９７）交換要約未償還債券

﹡匯控（００００５）與大摩訂立協議，大摩十月中前購買總值不超過１０億

美元股份

﹡億京映日灣以「平民價」推２３８伙，折實３８１萬起

﹡瑞安房地產（００２７２）７月份合約物業銷售額按年下跌７３％

﹡寶光實業（０００８４）首季營業額按年下跌１８﹒８％

﹡中國海外宏洋集團（０００８１）７月份合約銷售額按年升５０﹒５％

﹡啟明醫療器械向港交所提交上市前文件

﹡金地商置（００５３５）７月份合約銷售總額按年升１３﹒５％

﹡銀城國際控股（０１９０２）７月份總合約銷售額８﹒０２億元人民幣

﹡中國海外發展（００６８８）７月合約物業銷售額按年升４３﹒８％；中國

海外發展７月份收購１１幅地塊，涉資２４０﹒３４億人幣

﹡中國銀河（０６８８１）７月份淨利潤按年升４３﹒４％



《國企紅籌》﹡國航（００７５３）本月２７日起停飛北京夏威夷航線，因網絡布局等

﹡新華保險（０１３３６）公布劉浩凌獲選為董事長



《神州民企》﹡騰訊（００７００）正洽購Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｍｕｓｉｃ一成股權

﹡天鴿（０１９８０）旗下房產項目工程外判承包，涉２﹒８９億元人民幣

﹡時代中國（０１２３３）對全年銷售目標有信心，不用大幅調整境外債比例

﹡世茂房地產（００８１３）７月份合約銷售額按年上升６０％



《中國要聞》﹡小米５Ｇ手機通過３Ｃ認證支持４５Ｗ有線快充

﹡習近平表弟曾被澳洲特工撞見參與豪賭遊，遭當局調查

﹡上海自貿區傳試點取消所有關稅

﹡貴州縣級融資平台疑出現違約問題，申請延期兌付

﹡官媒表示人幣破７受外部因素影響較大，釋放匯率彈性

﹡易綱稱人幣波動是市場驅動，外匯管理政策將穩定連續

﹡貴州茅台集團原副總經理高守洪被提起公訴

﹡人民日報表示金融業開放空間仍很大，外資進入有潛力

﹡外交部冀美方落實大阪會晤共識，為農業合作創條件

﹡商務部表示中國企業已暫停採購美國農產品；臨港新片區選擇電信、保險等

領域加大開放

﹡人行下周三赴港發行３００億人幣央行票據；人行逆回購十一連停，單日零

投放零回籠；中國不存匯率操縱，不會將匯率作工具應對貿戰；人行王信稱

臨港新片區將試行更加開放金融政策

﹡交通部表示ＥＴＣ日均發行超５８萬，全國用戶破１億

﹡發改委等２１部門建聯席會議制度，推動養老服務發展

﹡國務院公布滬自貿區新片區方案，研究出台新稅收政策

﹡滬自貿區臨港新片區先行啟動面積１１９﹒５平方公里

﹡上海副市長表示自貿新片區任務細化，分三大類７８項；自貿區新片區１２

項政策吸引人才

﹡應急管理部檢查４３家化工企業，６家須停產整頓

﹡上海副市長表示將設逾１０００億元人民幣自貿新片區專項資金

﹡戴德梁行表示臨港片區放鬆人才購房，不致房價過快上漲



《寶島快訊》﹡台股收跌０﹒３％，報１０３９４﹒７５點



《其他消息》﹡網傳特首將休假七天，政府新聞處澄清：消息毫無根據

﹡警務處澄清傳聞指有解防軍混入香港防暴警察全屬謠言

﹡金管局表示香港外儲有獨立嚴格審核，間接澄清大陸借用外儲傳聞

﹡香港信貸放貸授出２１００萬元有抵押貸款，為期一年

﹡深股通額度全日用４﹒４億元，外資連續五日流走；滬股通額度全日流走

２９﹒５億，陸股通淨賣出近３０億

﹡瑞信將香港和中國內地股票評級下調至減持，憂貿易戰或令風險增加

﹡中原表示荃灣區乏細銀碼盤供應，映日灣首輪推售可沽清

﹡７月工商舖註冊宗數按月跌６％，未完全反映政治衝突



《移交逃犯》﹡人民日報頭版表示中央支持林鄭施政，並給予充分信任

﹡外交部警告美國政客，停止與港暴力違法分子狼狽為奸

﹡民間記者會表示五大訴求無優先次序；民間記者會強調非「大台」，視乎反

響決定下一步行動；抗爭者開民間記者會：阻政府模糊焦點，抗衡一言堂

﹡港澳辦表示「反中亂港」勢力在幕後指使激進示威者；示威已演變為極端暴

力，堅定支持林鄭政府；揚言「光復香港」是挑戰「一國兩制」的根本；

「三罷」是嚴重暴力行為，目的是毀掉香港

﹡網傳員工發文撐罷工，安永譴責以品牌商標虛假宣傳

﹡上商北角及維多利中心分行暫時停止營業

﹡大新銀行北角及炮台山分行現已暫停服務

﹡信銀國際暫時停止北角分行服務

﹡民主派批港澳辦記者會對示威活動扣帽子，圖轉移視線

﹡南洋商業銀行北角分行暫停營業

﹡記者於警方記者會上以筆敲頭盔抗議警濫武阻記者採訪

﹡警方表示昨驅散行動共拘１４８人，發射８００枚催淚彈

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