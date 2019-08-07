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即市新聞

07/08/2019 07:46

《日出而作》道指升３１１點，人民幣反彈，國泰鐵塔今日放榜

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２６０２９．５２　升　３１１．７８點╱１．２１％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８８１．７７　升　　３７．０３點╱１．３０％　
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８３３．２７　升　１０７．２３點╱１．３９％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７１７１．６９　跌　　５２．１６點╱０．７２％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１１５６７．９６　跌　　９０．５５點╱０．７８％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５２３４．６５　跌　　　６．９０點╱０．１３％
　
　　　　　　　　﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．２９，歐元兌美元１．１２０６

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