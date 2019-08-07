《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０２９．５２ 升 ３１１．７８點╱１．２１％
標普５００ ２８８１．７７ 升 ３７．０３點╱１．３０％
納斯達克 ７８３３．２７ 升 １０７．２３點╱１．３９％
倫敦富時１００ ７１７１．６９ 跌 ５２．１６點╱０．７２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５６７．９６ 跌 ９０．５５點╱０．７８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２３４．６５ 跌 ６．９０點╱０．１３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．２９，歐元兌美元１．１２０６
07/08/2019 07:46
《日出而作》道指升３１１點，人民幣反彈，國泰鐵塔今日放榜
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２６０２９．５２ 升 ３１１．７８點╱１．２１％
標普５００ ２８８１．７７ 升 ３７．０３點╱１．３０％
納斯達克 ７８３３．２７ 升 １０７．２３點╱１．３９％
倫敦富時１００ ７１７１．６９ 跌 ５２．１６點╱０．７２％
法蘭克福ＤＡＸ １１５６７．９６ 跌 ９０．５５點╱０．７８％
巴黎ＣＡＣ４０ ５２３４．６５ 跌 ６．９０點╱０．１３％
﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１０６．２９，歐元兌美元１．１２０６
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美逾十年再度減息
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