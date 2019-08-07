  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2019 07:53

《盤前攻略》港股持續疲弱，今早或低開二百點

　　《經濟通通訊社７日專訊》美股經歷周一（５日）暴瀉後，隔晚現資金撈低，三大指數反彈
，主要由於中美於９月仍有貿易磋商，加上人行出手，人民幣反彈，暫消除貨幣戰的憂慮。科技
股造好，蘋果、微軟升近２％。另外，消費股亦有資金撈入，耐克升近３％，可口可樂升逾１％
。道指終止六連跌，收報２６０２９點，升３１１點或１﹒２１％；納指收報７８３３點，升１
０７點或１﹒３９％。標普收報２８８１點，升３７點或１﹒３％。
　　
＊夜期跌逾百點，ＡＤＲ表現不一＊
　
　　港股夜期收報２５８７０點，跌１０６點，低水１０６點。
　　港股ＡＤＲ比例指數跌７６點，報２５８９９點。預託證券表現不一，騰訊跌０﹒５４％，
折合港元報３３５﹒３９元。匯控跌０﹒３８％，折合港元報６０﹒０７元。中移動升
０﹒１６％，折合港元報６３﹒８。友邦升０﹒０５％，折合港元報７５﹒５４元。長和跌
０﹒９４％，折合港元報６７﹒９６。中行跌０﹒１３％，折合港元報３﹒０２元。國壽升
０﹒０６％，折合港元報１８﹒４５元。中海油跌０﹒５６％，折合港元報１１﹒９９元。中石
化升０﹒１８％，折合港元報４﹒７３元。中聯通升１﹒２１％，折合港元報７﹒３元。
　
＊有撈底跡象，今早或呈低開高走＊
　
　　港股連續三個交易日裂口低開，投資者情緒負面，除了貿易戰外，加上一系列政治事件，令
大市走勢難以預測。而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２５８２２點，跌１８０點或
０﹒７％。料今早大市跟隨低開約二百點左右，但由於目前未有任何壞消息出現，加上昨日裂口
低開後大市逐步收窄，有機會是部分資金呈現撈低現象，因此今早或呈現低開高走情況，投者者
可考慮開市後小注部署好倉。（ｕｌ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
剖析天下07/08/2019
巴西經濟 晴天將至？
國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
FOCUS06/08/2019
【FOCUS】中美過虛招 人幣難大貶
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金