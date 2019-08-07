《盤前攻略》港股持續疲弱，今早或低開二百點

《經濟通通訊社７日專訊》美股經歷周一（５日）暴瀉後，隔晚現資金撈低，三大指數反彈

，主要由於中美於９月仍有貿易磋商，加上人行出手，人民幣反彈，暫消除貨幣戰的憂慮。科技

股造好，蘋果、微軟升近２％。另外，消費股亦有資金撈入，耐克升近３％，可口可樂升逾１％

。道指終止六連跌，收報２６０２９點，升３１１點或１﹒２１％；納指收報７８３３點，升１

０７點或１﹒３９％。標普收報２８８１點，升３７點或１﹒３％。



＊夜期跌逾百點，ＡＤＲ表現不一＊



港股夜期收報２５８７０點，跌１０６點，低水１０６點。

港股ＡＤＲ比例指數跌７６點，報２５８９９點。預託證券表現不一，騰訊跌０﹒５４％，

折合港元報３３５﹒３９元。匯控跌０﹒３８％，折合港元報６０﹒０７元。中移動升

０﹒１６％，折合港元報６３﹒８。友邦升０﹒０５％，折合港元報７５﹒５４元。長和跌

０﹒９４％，折合港元報６７﹒９６。中行跌０﹒１３％，折合港元報３﹒０２元。國壽升

０﹒０６％，折合港元報１８﹒４５元。中海油跌０﹒５６％，折合港元報１１﹒９９元。中石

化升０﹒１８％，折合港元報４﹒７３元。中聯通升１﹒２１％，折合港元報７﹒３元。



＊有撈底跡象，今早或呈低開高走＊



港股連續三個交易日裂口低開，投資者情緒負面，除了貿易戰外，加上一系列政治事件，令

大市走勢難以預測。而有「黑期」之稱的新加坡ＨＳ５０指數現報２５８２２點，跌１８０點或

０﹒７％。料今早大市跟隨低開約二百點左右，但由於目前未有任何壞消息出現，加上昨日裂口

低開後大市逐步收窄，有機會是部分資金呈現撈低現象，因此今早或呈現低開高走情況，投者者

可考慮開市後小注部署好倉。（ｕｌ）

