《經濟通通訊社７日專訊》熒德控股（０８５３５）公佈，預期今年６月３０日止三個月，
純利顯著減少，主要由於安裝服務收益減少，以及大型安裝項目的開始日期推遲所致。
公司季度業績預期將於下周三（１４日）公布。（ｓｃ）
07/08/2019 09:28
【企業盈警】熒德（８５３５）季度純利顯著減少，安裝服務收益跌
《經濟通通訊社７日專訊》熒德控股（０８５３５）公佈，預期今年６月３０日止三個月，
純利顯著減少，主要由於安裝服務收益減少，以及大型安裝項目的開始日期推遲所致。
公司季度業績預期將於下周三（１４日）公布。（ｓｃ）
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