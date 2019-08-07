《經濟通通訊社７日專訊》匯思太平洋集（０８１４７）公布截至６月３０日止的中期業績
由虧轉盈，主要由於出售附屬公司獲利、撥回存貨撥備、確認政府補助以及行政開支因員工成本
較去年同期減少而所致。
該集團的中期業績將於本周五（９日）公布。（ｓｃ）
07/08/2019 09:30
【企業盈喜】匯思太平洋（８１４７）料中期虧轉盈，出售附屬獲利
《經濟通通訊社７日專訊》匯思太平洋集（０８１４７）公布截至６月３０日止的中期業績
由虧轉盈，主要由於出售附屬公司獲利、撥回存貨撥備、確認政府補助以及行政開支因員工成本
較去年同期減少而所致。
該集團的中期業績將於本周五（９日）公布。（ｓｃ）
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