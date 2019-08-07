【企業盈喜】匯思太平洋（８１４７）料中期虧轉盈，出售附屬獲利

《經濟通通訊社７日專訊》匯思太平洋集（０８１４７）公布截至６月３０日止的中期業績

由虧轉盈，主要由於出售附屬公司獲利、撥回存貨撥備、確認政府補助以及行政開支因員工成本

較去年同期減少而所致。

該集團的中期業績將於本周五（９日）公布。（ｓｃ）

