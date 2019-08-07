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即市新聞

07/08/2019 09:47

《專家之言－何志銘》港股上方阻力重重恐再試低位，現金為王

　　《專家之言》中美貿易戰明顯升溫，加上本港自身方面仍處於憂慮局勢，可謂雪上加霜，恆
指低位愈試愈低，走勢未宜樂觀。儘管恆指現時１４天ＲＳＩ已回落至２０水平以下，進入極度
超賣區，按技術而言，走勢上似有反彈的機會。恆指在現水平近２６０００點將出現初步支持，
但筆者個人認為即使有反彈，上方阻力重重，最終彈完恐防再試低位，現階段無謂入市，投資者
應「現金為王」，隔岸觀火為佳。《獨立評股人　何志銘》

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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