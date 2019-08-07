《經濟通通訊社７日專訊》首都金融（０８２３９）發盈喜，預期截至今年６月底止６個月
溢利增加１﹒３３４億元，主要由於延長可換股債券到期日，而導致修訂可換股債券產生的收益
約１﹒６億元。
該集團將於下周一（１２日）或前後刊發中期業績公告。（ｊｔ）
07/08/2019 08:49
【企業盈喜】首都金融（０８２３９）料中期溢利增加１﹒３億元
《經濟通通訊社７日專訊》首都金融（０８２３９）發盈喜，預期截至今年６月底止６個月
溢利增加１﹒３３４億元，主要由於延長可換股債券到期日，而導致修訂可換股債券產生的收益
約１﹒６億元。
該集團將於下周一（１２日）或前後刊發中期業績公告。（ｊｔ）
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