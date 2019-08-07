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即市新聞

07/08/2019 09:21

港股表現靠穩，僅高開１點報２５９７７點，國指跌不足１點

　　《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股反彈，亞洲股市今早表現牛皮，投資者者持觀望態度，
而港股則靠穩僅高開１點，貿易戰「風眼股」舜宇（０２３８２）今早高開逾３％；而資源股則
被拋售，中國神華（１０３８）及中海油（００８８３）分別低開２﹒２％及１﹒５％。恆生指
數報２５９７７，升１點，主板成交１９﹒８０億元。國企指數報１００１１，跌不足１點。
　　重磅股方面，匯控（００００５）跌０﹒５％，報６０元；港交所（００３８８）跌
０﹒６５％，報２４３﹒２元；騰訊控股（００７００）無升跌，報３３７﹒２元；中國移動（
００９４１）升０﹒４７％，報６４元；友邦保險（０１２９９）升０﹒２６％，報
７５﹒７元。
　　　
　　恆指十隻升跌幅顯著股份表現如下：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　舜宇光學（０２３８２）　　８３﹒５０元　　　升３﹒４７％
　　蒙牛乳業（０２３１９）　　３０﹒４０元　　　升２﹒７０％
　　創科實業（００６６９）　　５４﹒７５元　　　升２﹒６２％
　　中海外　（００６８８）　　２５﹒３０元　　　升２﹒２２％
　　太古Ａ　（０００１９）　　８５﹒００元　　　升１﹒４３％
　
　　中國神華（０１０８８）　　１４﹒６６元　　　跌２﹒２７％
　　中海油　（００８８３）　　１１﹒８８元　　　跌１﹒４９％
　　中銀香港（０２３８８）　　２７﹒４０元　　　跌１﹒４４％
　　中華煤氣（００００３）　　１６﹒６２元　　　跌１﹒４２％
　　中信股份（００２６７）　　　９﹒６４元　　　跌１﹒３３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｕｌ）

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「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
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