《盤後部署》港股弱勢難逃，短期反彈力度有限

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚（６日）美股三大指數全線反彈，其中道指漲３１１點重上

２６０００點水平，市場氣氛稍為緩和，惟港股今日未能收復２６０００點關。港股今早高開１

點報２５９７７點，未幾最高見２６０１９點升４３點。人民幣中間價今報６﹒９９９６，貶值

３１３點子，離岸價亦跌穿７﹒０８，拖累港股由升轉跌，最多跌２３４點報２５７３８點。午

後，港股雖有回升但表現牛皮，最終收市報２５９９７，升２０點或升０﹒０８％，主板成交

８００﹒９５億元縮減約３５％。全日高低波幅亦只有２８６點。國企指數報９９９３，跌１８

點或跌０﹒１９％。

Ａ股繼續走低，上證指數報２７６８，跌８點或跌０﹒３２％，深成指數報８８１４，跌

４４點或跌０﹒５０％，兩市成交３７６３﹒３５億元人民幣。



＊中國反制措施挫美國農業＊



過去一周，中美雙方在貿易問題上相互過招。其中包括，中國在周一（５日）宣布暫停採購

美國農產品。有分析指，此舉將對美國農業造成進一步衝擊。中國是美國農產品的第四大消費國

，更是全球大豆的最大買家，美國去年約六成的大豆出口至中國。有美國研究農業政策的專家指

出，自從貿易戰在去年七月開打至今，大豆價格已下跌９％，農民轉種玉米亦間接拖累玉米的價

格。

美國總統特朗普尋求２０２０年連任，其中農民是其票倉之一，而不少農產品公司亦是共和

黨的金主。特朗普選擇以增加關稅迫使中國購買農產品，中國讓人民幣貶值及停購農產品還以顏

色，未來相信中方反擊力度會增大，短期貿易談判局勢恐續惡化。

大摩最新發表報告，將２０２０年６月恆生指數基本目標由２８０００點，進一步下調

１２﹒９％至２４４００點。該行解釋，貿易戰升溫，人民幣穿七算，美國將中國列為匯率操縱

國，以及香港示威活動持續，將進一步影響香港企業的盈利和估值。該行料恆指「最熊」將見

１７６３０點，「最牛」見２９５３０點。



＊博反彈２６３００止賺離場＊



港股早前經歷五跌連累挫逾２０００點後，加上中美雙方再沒出新招，今日出現技術性反彈

，惟反彈力度不足，成交亦有收窄，顯示市場對後市態度仍然審慎。除了中美貿易戰形勢不利，

本地政治事件料難以在短時間內解決，甚至有惡化跡象。目前恆指２０天線（約２７９４２點）

快將跌穿５０天線（２７８８１點），再出現一個「死亡交叉」。因此，恆指即使短期繼續見技

術性反彈，升幅亦受限。以近月成交縮減的市況下來看，每日高低波幅料維持在２００至

３００點之間，因此博反彈者宜在下一個阻力位即２６３００點止賺離場。（ｙｋ）

