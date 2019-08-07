《經濟通通訊社７日專訊》美國國家貿易委員會主任納瓦羅呼籲聯儲局在年底前再減息７５
至１００個點子，令美國利率與其他國家保持一致。
他補充，由於美國與其他國家之間的利差太大，導致美國的工作職位流失。
上周聯儲局減息２５個點子，但主席鮑威爾稱，減息並不代表減息周期開始，而只是一個周
期中期的調整。不過利率期貨最新顯示，聯儲局９月減息機會仍達１００％。（ｍｎ）
07/08/2019 08:41
【儲局減息】白宮貿易顧問呼籲儲局今年再減息７５至１００個點子
《經濟通通訊社７日專訊》美國國家貿易委員會主任納瓦羅呼籲聯儲局在年底前再減息７５
至１００個點子，令美國利率與其他國家保持一致。
他補充，由於美國與其他國家之間的利差太大，導致美國的工作職位流失。
上周聯儲局減息２５個點子，但主席鮑威爾稱，減息並不代表減息周期開始，而只是一個周
期中期的調整。不過利率期貨最新顯示，聯儲局９月減息機會仍達１００％。（ｍｎ）
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