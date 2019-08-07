【儲局減息】白宮貿易顧問呼籲儲局今年再減息７５至１００個點子

《經濟通通訊社７日專訊》美國國家貿易委員會主任納瓦羅呼籲聯儲局在年底前再減息７５

至１００個點子，令美國利率與其他國家保持一致。

他補充，由於美國與其他國家之間的利差太大，導致美國的工作職位流失。

上周聯儲局減息２５個點子，但主席鮑威爾稱，減息並不代表減息周期開始，而只是一個周

期中期的調整。不過利率期貨最新顯示，聯儲局９月減息機會仍達１００％。（ｍｎ）

