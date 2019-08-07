  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2019 08:41

【儲局減息】白宮貿易顧問呼籲儲局今年再減息７５至１００個點子

　　《經濟通通訊社７日專訊》美國國家貿易委員會主任納瓦羅呼籲聯儲局在年底前再減息７５
至１００個點子，令美國利率與其他國家保持一致。
　　他補充，由於美國與其他國家之間的利差太大，導致美國的工作職位流失。
　　上周聯儲局減息２５個點子，但主席鮑威爾稱，減息並不代表減息周期開始，而只是一個周
期中期的調整。不過利率期貨最新顯示，聯儲局９月減息機會仍達１００％。（ｍｎ）

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
剖析天下07/08/2019
巴西經濟 晴天將至？
國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
FOCUS06/08/2019
【FOCUS】中美過虛招 人幣難大貶
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金