【貿易開戰】巴西農業部長推遲訪華，中國遲未批巴西對華肉類出口

《經濟通通訊社７日專訊》巴西農業部發言人表示，農業部長Ｔｅｒｅｚａ Ｃｒｉｓｔｉ

ｎａ Ｄｉａｓ將推遲原定於８至９月訪問中國的行程，但沒有透露原因。不過有行業組織則表

示，巴西向中國出口肉類的審批時間超出預期。

據悉，中國目前考慮向３０間巴西肉類加工廠發放出口許可，包括１９間牛肉加工廠及９間

雞肉加工廠等。不過中國當局尚未就巴西牛肉加工廠進行網上審核，但３間雞肉加工廠及一間豬

肉生產商都進行這個程序。（ｍｎ）

