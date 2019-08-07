《經濟通通訊社７日專訊》巴西農業部發言人表示，農業部長Ｔｅｒｅｚａ Ｃｒｉｓｔｉ
ｎａ Ｄｉａｓ將推遲原定於８至９月訪問中國的行程，但沒有透露原因。不過有行業組織則表
示，巴西向中國出口肉類的審批時間超出預期。
據悉，中國目前考慮向３０間巴西肉類加工廠發放出口許可，包括１９間牛肉加工廠及９間
雞肉加工廠等。不過中國當局尚未就巴西牛肉加工廠進行網上審核，但３間雞肉加工廠及一間豬
肉生產商都進行這個程序。（ｍｎ）
07/08/2019 09:00
【貿易開戰】巴西農業部長推遲訪華，中國遲未批巴西對華肉類出口
《經濟通通訊社７日專訊》巴西農業部發言人表示，農業部長Ｔｅｒｅｚａ Ｃｒｉｓｔｉ
ｎａ Ｄｉａｓ將推遲原定於８至９月訪問中國的行程，但沒有透露原因。不過有行業組織則表
示，巴西向中國出口肉類的審批時間超出預期。
據悉，中國目前考慮向３０間巴西肉類加工廠發放出口許可，包括１９間牛肉加工廠及９間
雞肉加工廠等。不過中國當局尚未就巴西牛肉加工廠進行網上審核，但３間雞肉加工廠及一間豬
肉生產商都進行這個程序。（ｍｎ）
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