《經濟通通訊社７日專訊》印尼將對中國、新加坡及烏克蘭部分熱軋鋼板的反傾銷關稅延長
５年。
該反傾銷關稅是從２０１６年起實施，本應在今年到期，但當局現將從８月１５日起開始延
長。
印尼將維持對中國特定規格熱軋鋼板的反傾銷稅率１０﹒４７％不變，對新加坡及烏克蘭產
品的反傾銷稅率分別為１２﹒５％及１２﹒３３％，不過印尼政府反傾銷委員會認為這三國出口
商仍享有傾銷利潤。（ｍｎ）
07/08/2019 09:15
【貿易開戰】印尼延長對中國等國家部份鋼材徵收反傾銷稅
《經濟通通訊社７日專訊》印尼將對中國、新加坡及烏克蘭部分熱軋鋼板的反傾銷關稅延長
５年。
該反傾銷關稅是從２０１６年起實施，本應在今年到期，但當局現將從８月１５日起開始延
長。
印尼將維持對中國特定規格熱軋鋼板的反傾銷稅率１０﹒４７％不變，對新加坡及烏克蘭產
品的反傾銷稅率分別為１２﹒５％及１２﹒３３％，不過印尼政府反傾銷委員會認為這三國出口
商仍享有傾銷利潤。（ｍｎ）
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