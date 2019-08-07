【貿易開戰】印尼延長對中國等國家部份鋼材徵收反傾銷稅

《經濟通通訊社７日專訊》印尼將對中國、新加坡及烏克蘭部分熱軋鋼板的反傾銷關稅延長

５年。

該反傾銷關稅是從２０１６年起實施，本應在今年到期，但當局現將從８月１５日起開始延

長。

印尼將維持對中國特定規格熱軋鋼板的反傾銷稅率１０﹒４７％不變，對新加坡及烏克蘭產

品的反傾銷稅率分別為１２﹒５％及１２﹒３３％，不過印尼政府反傾銷委員會認為這三國出口

商仍享有傾銷利潤。（ｍｎ）

