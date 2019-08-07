《地區經濟》新西蘭央行突減息半厘，紐元現跌逾１％

《經濟通通訊社７日專訊》新西蘭央行將官方指標利率（ＯＣＲ）調低５０個點子至１％，

減息幅度大於預期，震驚市場。

消息公布後，紐元顯著受壓，現跌１﹒４％至０﹒６４３４美元。

新西蘭央行表示，當地經濟增長面臨的阻力正在增加，而全球經濟增長活動繼續減弱，故有

必要下調利率以繼續達成就業及通脹目標。（ｍｎ）

