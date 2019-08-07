《經濟通通訊社７日專訊》新西蘭央行將官方指標利率（ＯＣＲ）調低５０個點子至１％，
減息幅度大於預期，震驚市場。
消息公布後，紐元顯著受壓，現跌１﹒４％至０﹒６４３４美元。
新西蘭央行表示，當地經濟增長面臨的阻力正在增加，而全球經濟增長活動繼續減弱，故有
必要下調利率以繼續達成就業及通脹目標。（ｍｎ）
07/08/2019 10:26
《地區經濟》新西蘭央行突減息半厘，紐元現跌逾１％
《經濟通通訊社７日專訊》新西蘭央行將官方指標利率（ＯＣＲ）調低５０個點子至１％，
減息幅度大於預期，震驚市場。
消息公布後，紐元顯著受壓，現跌１﹒４％至０﹒６４３４美元。
新西蘭央行表示，當地經濟增長面臨的阻力正在增加，而全球經濟增長活動繼續減弱，故有
必要下調利率以繼續達成就業及通脹目標。（ｍｎ）
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