【日韓相爭】南韓抵制日貨加劇，７月日本對南韓啤酒出口量減半

《經濟通通訊社７日專訊》南韓７月的日本啤酒進口量按月大跌４５％，之前日韓兩國的政

治經濟紛爭升級導致南韓消費者抵制日貨。

初步海關數據顯示，日本７月份向南韓出口價值４３０萬美元的啤酒，低於去年同期的６６

０萬美元及６月份的７９０萬美元。

目前南韓很多超市及便利店一直在將啤酒等日本商品下架，並不再下新的訂單。據日本財務

省數據，日本啤酒出口中有６１％出口到南韓，２０１８年對南韓的啤酒出口額為７９億日圓。

（ｍｎ）

