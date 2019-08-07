《經濟通通訊社７日專訊》南韓７月的日本啤酒進口量按月大跌４５％，之前日韓兩國的政
治經濟紛爭升級導致南韓消費者抵制日貨。
初步海關數據顯示，日本７月份向南韓出口價值４３０萬美元的啤酒，低於去年同期的６６
０萬美元及６月份的７９０萬美元。
目前南韓很多超市及便利店一直在將啤酒等日本商品下架，並不再下新的訂單。據日本財務
省數據，日本啤酒出口中有６１％出口到南韓，２０１８年對南韓的啤酒出口額為７９億日圓。
（ｍｎ）
07/08/2019 13:50
【日韓相爭】南韓抵制日貨加劇，７月日本對南韓啤酒出口量減半
《經濟通通訊社７日專訊》南韓７月的日本啤酒進口量按月大跌４５％，之前日韓兩國的政
治經濟紛爭升級導致南韓消費者抵制日貨。
初步海關數據顯示，日本７月份向南韓出口價值４３０萬美元的啤酒，低於去年同期的６６
０萬美元及６月份的７９０萬美元。
目前南韓很多超市及便利店一直在將啤酒等日本商品下架，並不再下新的訂單。據日本財務
省數據，日本啤酒出口中有６１％出口到南韓，２０１８年對南韓的啤酒出口額為７９億日圓。
（ｍｎ）
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