【朝鮮局勢】金正恩：試射導彈是對美韓聯合軍演發出警告

《經濟通通訊社７日專訊》北韓官媒朝中社表示，北韓領導人金正恩稱，周二發射導彈是對

美國及南韓聯合軍事演習的警告。

朝中社表示，今次從北韓西部地區發射的新型戰術制導導彈飛越朝鮮半島，並準確擊中東部

海岸外海的目標小島，足以證明該導彈的可靠性、安全性及實戰能力。（ｍｎ）

