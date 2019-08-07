《經濟通通訊社７日專訊》北韓官媒朝中社表示，北韓領導人金正恩稱，周二發射導彈是對
美國及南韓聯合軍事演習的警告。
朝中社表示，今次從北韓西部地區發射的新型戰術制導導彈飛越朝鮮半島，並準確擊中東部
海岸外海的目標小島，足以證明該導彈的可靠性、安全性及實戰能力。（ｍｎ）
07/08/2019 15:08
【朝鮮局勢】金正恩：試射導彈是對美韓聯合軍演發出警告
《經濟通通訊社７日專訊》北韓官媒朝中社表示，北韓領導人金正恩稱，周二發射導彈是對
美國及南韓聯合軍事演習的警告。
朝中社表示，今次從北韓西部地區發射的新型戰術制導導彈飛越朝鮮半島，並準確擊中東部
海岸外海的目標小島，足以證明該導彈的可靠性、安全性及實戰能力。（ｍｎ）
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