《地區經濟》一日內三間央行放水，印度及泰國央行加入減息行列

《經濟通通訊社７日專訊》受到美中貿易戰升級及全球經濟增長放緩的陰霾籠罩下，今日共

有三間央行宣布減息。

在新西蘭央行今早意外宣布減息５０個點子至歷史新低的１％後，印度央行亦將利率下調

３５個點子至５﹒４０％，降幅較預期大，亦是央行今年內第四次減息，希望能藉此支撐經濟增

長。

目前印度經濟的增速為近５年來最慢，印度央行表示會繼續維持寬鬆政策立場，但進一步減

息將取決於通脹水平。

另外，泰國央行亦最新宣布將減息２５個點子１﹒５％，市場原先預期會維持不變。

（ｍｎ）

