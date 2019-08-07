《經濟通通訊社７日專訊》受到美中貿易戰升級及全球經濟增長放緩的陰霾籠罩下，今日共
有三間央行宣布減息。
在新西蘭央行今早意外宣布減息５０個點子至歷史新低的１％後，印度央行亦將利率下調
３５個點子至５﹒４０％，降幅較預期大，亦是央行今年內第四次減息，希望能藉此支撐經濟增
長。
目前印度經濟的增速為近５年來最慢，印度央行表示會繼續維持寬鬆政策立場，但進一步減
息將取決於通脹水平。
另外，泰國央行亦最新宣布將減息２５個點子１﹒５％，市場原先預期會維持不變。
（ｍｎ）
07/08/2019 15:28
《地區經濟》一日內三間央行放水，印度及泰國央行加入減息行列
《經濟通通訊社７日專訊》受到美中貿易戰升級及全球經濟增長放緩的陰霾籠罩下，今日共
有三間央行宣布減息。
在新西蘭央行今早意外宣布減息５０個點子至歷史新低的１％後，印度央行亦將利率下調
３５個點子至５﹒４０％，降幅較預期大，亦是央行今年內第四次減息，希望能藉此支撐經濟增
長。
目前印度經濟的增速為近５年來最慢，印度央行表示會繼續維持寬鬆政策立場，但進一步減
息將取決於通脹水平。
另外，泰國央行亦最新宣布將減息２５個點子１﹒５％，市場原先預期會維持不變。
（ｍｎ）
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