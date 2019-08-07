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即市新聞

07/08/2019 17:27

《台股攻略－馮偉明》台股平盤震盪，今日微跌８點

　　《台股攻略》台股今日（７日）開低收低，跌８﹒５７點，收１０３８６﹒１８點，成交金
額為新台幣１２０４﹒１２億元。
　　隨著中美貿易戰疑慮擴大，台股避險情緒上漲，由於指數跌穿年線後有買盤趁低吸納，年線
失而復得。蘋概三王今日震盪收低，鴻海跌０﹒５５％，收新台幣７２﹒９元；台積電跌
０﹒２％，收新台幣２４８元；大立光跌０﹒９２％，收新台幣３７９０元。其他權值股方面，
環球晶跌逾半根停板，友達、華邦電、中美晶、可成、光寶科、群創亦較為弱勢。聯發科升超過
２％，帶領ＩＣ設計類股，矽力－ＫＹ升超過５％，神盾及聯詠也升４％。此外，散熱族群建準
攻上漲停，超眾升超過８％、力致漲逾半根停板；遊戲族群今日亦表現強勢，鈊象強攻漲停，傳
奇、智冠、宇峻及橘子等也表現不俗。被動元件族群方面，華新科及信昌電跌超過４％，國巨跌
超過２％。台塑集團今日整體表現疲弱，台塑化、台塑及南亞皆在盤下震盪。
　　受貿易戰及香港局勢等利淡因素影響，台股短期內恐持續震盪整固，建議投資者不宜貿然入
市，並留意近期公布業績之個股表現。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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