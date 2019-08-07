《台股攻略－馮偉明》台股平盤震盪，今日微跌８點

《台股攻略》台股今日（７日）開低收低，跌８﹒５７點，收１０３８６﹒１８點，成交金

額為新台幣１２０４﹒１２億元。

隨著中美貿易戰疑慮擴大，台股避險情緒上漲，由於指數跌穿年線後有買盤趁低吸納，年線

失而復得。蘋概三王今日震盪收低，鴻海跌０﹒５５％，收新台幣７２﹒９元；台積電跌

０﹒２％，收新台幣２４８元；大立光跌０﹒９２％，收新台幣３７９０元。其他權值股方面，

環球晶跌逾半根停板，友達、華邦電、中美晶、可成、光寶科、群創亦較為弱勢。聯發科升超過

２％，帶領ＩＣ設計類股，矽力－ＫＹ升超過５％，神盾及聯詠也升４％。此外，散熱族群建準

攻上漲停，超眾升超過８％、力致漲逾半根停板；遊戲族群今日亦表現強勢，鈊象強攻漲停，傳

奇、智冠、宇峻及橘子等也表現不俗。被動元件族群方面，華新科及信昌電跌超過４％，國巨跌

超過２％。台塑集團今日整體表現疲弱，台塑化、台塑及南亞皆在盤下震盪。

受貿易戰及香港局勢等利淡因素影響，台股短期內恐持續震盪整固，建議投資者不宜貿然入

市，並留意近期公布業績之個股表現。

《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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