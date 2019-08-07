《古臣周記－古臣》合股「仙變亳」，缸友甩手要快！

《古臣周記》香江魚缸未能「七翻身」，勢估唔到，８月份開局跌到阿媽都唔認得，四日累

插千八點，中美貿易戰炮火愈來愈激，加上香江政局不穩，大價股細價股跌跌跌，投資者沽沽沽

。依家市勢未穩，阿臣個倉呢個星期不敢輕舉妄動，暫時抱著Ｃａｓｈ ｉｓ Ｋｉｎｇ信條，

保留彈藥，等機會先撈貨。



＊解開公司合股拆股大迷思＊



阿臣觀察到，孖屐「跌跌不休」，就會有好多上市公司「合股」。通常要搞合股嘅公司，都

喺因為佢哋嘅股價太低，股票發行數目太多，做成行政上嘅支出龐大。就好似近排科地農業

（０８１５３）就話要將每４０股合併成１股，原本有２５００億股面值０﹒０４仙嘅股份，但

合併咗之後就得返６２﹒５億股面值０﹒０１６銀。通常上市公司合股，大多都以兩種原因去解

釋。一就喺根據上市規則，公司嘅價位唔可以低於１仙，其二就喺減輕行政工作和行政費用。但

實質上，公司喺唔想股價太難睇，就以科地農業為例，如果佢嘅一手交易單位合股前後不變，一

樣喺５０００股，當佢依家股價喺２仙，即只要１００銀就可以買到一手，有機會仲平過手續費

。而當佢合股之後，由現價２仙就會理論上變成８亳子之後，買一手就等於要畀４０００銀。股

份由「仙股」變「毫子股」，公司形象都會好Ｄ！



科地農業（０８１５３） 價位 每手交易金額（不含手續費）

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合股前 ０﹒０２０元 １００銀

合股後 ０﹒８００元 ４０００銀

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通常搞合股嘅公司，都係一啲細價股，而當佢公布合股時，股價往往暴瀉，就好似科地喺

７月８日公布合股，翌日股價隨即暴瀉逾１７巴仙，之後公司股價會喺合股正式生效前後大幅波

動，持股者真係要食定驚風散。

上市公司合股對投資者而言未係最慘，最慘就係合股後公布供股！就好似南華金融

（００６１９）咁，上年１１月搞股份５０合１後，到今年７月初公布２股供３股，供股價４２

仙。供股喺指上市公司發行新增股票，等現有股東去認購，股東可按其持股比例認購，即南華金

融原有股東手持每２股舊股，就可以有權去供３股新股，如果股東唔參與供股，佢嘅權益就會被

攤薄，無錢供嘅股東真係面對兩難局面。

當然，上市公司可以「合完又供，供完又合」，遇到呢啲循環嘅情況，投資者最好都喺早早

甩手啦！



＊合股後供股，缸友叫怕怕＊



相對合股，股份拆細主要係一啲股價比較大嘅公司，拆細後投資入場費無咁高，缸友買入時

嘅資金壓力無咁大。近期香江股份拆細嘅例子唔多見，但中概股就有。阿里巴巴傳聞佢九月會嚟

香江上市，佢最近公布股份「一拆八」方案，將普通股嘅數量將由目前嘅４０億股擴大至３２０

億股，令拆細後嘅股價按比例調低，就可以降低每手入場費，吸引更多缸友有能力買貨，間接改

善市場流通量。

大家不時見到一隻股份，分為「新」同「舊」交易顯示，當中有ｄ同合股同拆細有關！當上

市公司進行股份合併或分拆嘅時候，一般都會有特別嘅安排，例如喺某啲日子會有一個臨時櫃位

編號，等持貨嘅缸友可以趁呢個機會，以現有股票形式買賣，好似計劃四合一嘅中國透雲

（０１３３２），合股後每手維持１００００股，下周一（１２日）合股生效，以每手買賣單位

２５００股合併股份買賣（以舊有股票形式）嘅臨時櫃位同日開通，直至９月１３日收市，而以

每手買賣單位１００００股合併股份（以新股票形式）原有櫃位８月２６日重開，故合併股份（

以新股票及舊有股票形式）並行買賣會維持約三個星期。

股份合併或拆細生效時，以至喺原有櫃位重開或臨時櫃位關閉前，股價常見波動，缸友真係

要打醒十二分精神啦！



表列短期內進行合股嘅上市公司：

上市公司（編號） 生效

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中國透雲 （０１３３２） 四合一 １２╱０８

亞洲能源 （００３５１） 五合一 １９╱０８

萬德金融 （０８１６３） 十合一 １９╱０８

大灣區投資（００２６１） 二十合一 ２１╱０８

羅馬集團 （０８０７２） 二十合一 ２２╱０８

蒙焦煤企 （００９７５） 十合一 ２６╱０８

科地農業 （０８１５３） 四十合一 ２６╱０８

中海重工 （００６５１） 四十合一 ２８╱０８

卡姆丹克 （００７１２） 四合一 ２８╱０８

新煮意 （０８１７９） 十合一 ０２╱０９

五龍電動車（００７２９） 二十合一 ０５╱０９

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表列截至８月７日（１１：１５ａｍ止）阿臣投資組合表現：

股份 股數 平均買入價 現價 總值

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港股：

金界 ２０００股 ９﹒６５元 １１﹒１６元 ２２３２０元

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股票市值 ： ２２３２０元

剩餘現金 ：１３６２５０元

組合淨值 ：１５８５７０元

組合本月收益表現： －０﹒５５％（截至上月底止組合淨值：１５９４４４元）

組合累計收益表現：＋５１﹒０２％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至今日１１：１５ａｍ

