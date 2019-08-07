《談國論企－黎偉成》中斥特亂指貨幣操縱乃任性亂世

《談國論企》中國人民銀行於２０１９年８月６日發表的聲明，就美國財政部把中國列為

「貨幣操縱國」名單之舉，是「任性的單邊主義和保護主義行為」，乃不點名地力斥特朗普之

「我說可以就可以」胡言妄「令」惡思劣行。特廝已反口對中國國家主席習近平於６月底會晤時

所作出暫時不加徵關稅的「承諾」，瘋了地擬於９月１日對華輸美的另３０００億美元加徵關稅

，甚至會對現已加徵的商品的關稅稅率提升，對中國、美國以至全世界是很壞的衝擊和影響。混

世魔王，是我早已狠批特廝之定位。

需要指出者，為：美國財政部部長羅斯就把中國列入「貨幣操縱國」名單之舉，力陳非確之

見，特廝居然狂妄橫加一句「我說可以就可以」，由是人行所斥之「任性的單邊主義和保護主義

行為」之言，把「任性」放之於前，當然有點直斥其非。

從「貨幣操縱國」之絕非「專業」「指控」問題，乃由特廝「我說可以就可以」之任性、強

權和霸道所達之「果」，可見此廝基本陷入瘋癲亂狀，而此況加上日日繞過美國國會而每每發出

許許多多之「總統行政命令」，使我對美國的民主制度特別是對總統的制衡制度，完全失敗，更

似特廝有意把美國立國以來的民主社會，狠狠地拉倒到帝王獨裁之與亞洲和歐洲往昔「皇帝」為

主的惡況。



＊特廝仍欲全面封殺卻難阻中國續挺進＊



更令我感到無名的長憂，是（二）特朗普絕對不會是稍一放鬆對中國的攻奸、打壓、封殺，

所言因此廝居然在２０１９年８月頭一日便突表要對華輸美商品加徵新關稅，翌日擬對原已單邊

加徵的關稅項目提升稅率，即有意向中國作全面經貿宣戰，而這是此廝在與中國國家主席習近平

６月２９日在日本大阪會晤作出「美方不對華商品加徵新的進口關稅」的「承諾」僅一個月，便

反口不認，更變本加厲。

問題是特廝要對中國納入「貨幣操縱」清單，就是因為中國不會在美方未達所承諾的購買美

國以玉豆等農產，而「任性地」對華輸美之一而再加徵關稅，違反對中國國家主席承諾暫時不會

加徵關稅。怕甚麼？

我說不怕，因中國輸美的商品去價不高，加上美國中下層居民對中國貨品需求強烈，再有新

的加徵和已有的商品關稅稅率進一步加徵，美國消費者受創的程度甚深。尤其是美股因特朗普之

對華在經貿上緊密地「施壓」，使華爾街三大指數得跌，和跌幅不斷加大，財富效應不斷收縮，

更為特仇華壓華欲「拉票」連任其中重點劣策，相信在股市連連下行之際難有厚望。

我在７月２日就習特會晤後所作的評論，十分明確地出「特朗普為反覆無常和不守信用的

「霸王」，故中美關係隨時有變」，強烈證明我之所言甚是。

特朗普是歷來極端霸道自大、言而無信、朝令夕改之「美國總統」，不僅對中國，對全球各

國或地區，都以美國的軍事強悍、經濟尚屬世界首位作為「後盾」，赤裸裸和惡意地採取強權壓

逼，窮凶極惡地發揮美帝國霸權主義的惡思劣行。

我仍然在事實和現實的環境下，不信任特廝，當然擔心世情。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

