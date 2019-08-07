  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2019 16:28

【駐京專電】銀保監：保險公司應及時監測資產負債匹配狀況

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明７日北京專電》銀保監印發《保險資產負債管理監管暫行辦
法》，辦法指出，保險公司應當承擔資產負債管理的主體責任，建立健全資產負債管理體系，持
續提升資產負債管理水平。部分資產負債管理職責可以由保險集團履行，資產配置、帳戶管理等
相關職能可以委託給保險資產管理公司等第三方機構。保險公司應當及時監測資產負債匹配狀況
，防範資產負債錯配風險。
　　《暫行辦法》共５章３７條。主要內容如下：第一章總則，主要規範制定目的、適用範圍、
資產負債管理的定義，明確相關職責，構建資負聯動和上下聯動的監管機制。第二章保險公司資
產負債管理，主要從組織體系、控制流程、模型工具、績效考核、管理報告以及期限結構匹配、
成本收益匹配和現金流匹配等方面，對保險公司建立健全資產負債管理體系提出了相應要求，與
能力評估規則和量化評估規則的具體內容相對應。
　　第三章監管評估，主要規範資產負債管理監管評估的方式。第四章監管措施，明確依據資產
負債管理能力和匹配狀況對保險公司實施差別化監管，強化資產負債管理監管硬約束。第五章附
則，主要規範保險集團、再保險公司和不經營保險業務的養老保險公司的資產負債管理監管政策
以及生效日等。

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道07/08/2019
《開市Good Morning》林家亨：料人幣貶值少於6%
中國故事07/08/2019
增長未見頂 立訊精密精益求精
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
剖析天下07/08/2019
巴西經濟 晴天將至？
國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金