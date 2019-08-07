《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》《第一財經》引述上海臨港
（滬：６００８４８）證券辦表示，臨港新片區業務大部分屬於臨港集團，不屬於上市公司，對
上市公司沒有直接影響。
Ａ股上海臨港現跌停，報３１﹒５１元人民幣。
07/08/2019 14:27
【駐滬專電】上海臨港：臨港新片區業務多屬於集團，不屬上市公司
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕７日上海專電》《第一財經》引述上海臨港
（滬：６００８４８）證券辦表示，臨港新片區業務大部分屬於臨港集團，不屬於上市公司，對
上市公司沒有直接影響。
Ａ股上海臨港現跌停，報３１﹒５１元人民幣。
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