《午市前瞻》港股短期或出現技術性反彈，２６５００點遇阻力

《經濟通通訊社７日專訊》隔晚美股三大指數高收，惟亞洲股市今早表現不一，港股今早高

開１點後由升轉跌，跌幅最多達２３７點，低見２５７３８點，隨後跌幅收窄。個股方面，雖然

人民幣中間價今早下跌逾３００點子，但無阻投資者追捧食品股避險，內房股普遍反彈；而本地

地產股繼續受沽壓，新世界（０００１７）及九倉置業（０１９９７）均跌逾３％為最差藍籌首

一、二位。最終半日恆指收報２５８７９，跌９７點或跌０﹒３７％，主板成交４３７﹒６４億

元。國企指數報９９４９，跌６２點或跌０﹒６３％。

內地Ａ股表現牛皮，上證綜合指數報２７７７，跌不足１點；深證成分指數報８８６４，升

５點。

重磅股方面，匯豐控股（００００５）跌０﹒４１％，報６０﹒０５元；港交所（００３８

８）跌０﹒２５％，報２４４﹒２元；騰訊控股（００７００）升０﹒３％，報３３８﹒２元；

中移動（００９４１）跌１﹒３３％，報６２﹒８５元；友邦保險（０１２９９）升

０﹒９３％，報７６﹒２元。



＊食品股繼續有追捧，內房股普遍造好＊



人民幣中間價今早報６﹒９９９６，再度挫３１３點子，但避險因素加強下，各大機構投資

者追捧蒙牛（０２３１９），刺激其股價急升３﹒０４％，報３０﹒５元，為半日最佳藍籌；中

國旺旺（００１５１）跌０﹒６７％，報５﹒９４元；青島啤酒（００１６８）升０﹒６９％，

報４３﹒６元；統一企業（００２２０）升３﹒０３％，報９﹒１７元；維他奶（００３４５）

升２﹒４４％，報３５﹒７５元。

中金發表研究報告指，考慮到行業基本面和地產調控政策平穩，龍頭房企銷售、盈利穩健增

長且板塊估值偏低，提示投資者重視地產股的中期配置價值。內房股普遍造好，中海外

（００６８８）升１﹒４１％，報２５﹒１元；融創中國（０１９１８）升１﹒７１％，報３２

﹒６５元；華潤置地（０１１０９）升０﹒１６％，報３０﹒８元；碧桂園（０２００７）升１

﹒０３％，報９﹒８１元；雅居樂集團（０３３８３）升１﹒５２％，報９﹒３５元。

國際黃金價格持續向上，黃金期貨現更突破１５００美元關口，漲幅逾１％，創自２０１３

年５月以來高位。黃金股受追捧，招金礦業（０１８１８）升６﹒４１％，報９﹒７９元；紫金

礦業（０２８９９）升２﹒３２％，報３﹒０９元；山東黃金（０１７８７）漲３﹒６１％，報

１６﹒６４元；恆興黃金（０２３０３）升１﹒７３％，報５﹒８９元；中國黃金

（０２０９９）升１﹒１２％，報９﹒０１元。



＊本地地產股繼續捱沽，鈷業股受政治因素影響急升＊



花旗估計，７至８月可能是海港城和時代廣場極為艱難的時期，零售銷售或會出現雙位數按

年跌幅，因此將九置每股盈利預測調低，九置股價跌３﹒０５％，報４４﹒４５元。新地

（０００１６）跌１﹒３２％，報１１１﹒９元；新世界跌３﹒１３％，報９﹒５９元。

今早內地多隻鈷資源股及鋰電池股急漲，目前因日韓就安全保障出口管理上設置優惠待遇的

「白名單」產生問題，分析指中國可能漁人得利，刺激相關鈷業股造好，洛陽鉬業

（０３９９３）升１５﹒３１％，報２﹒４１元；江西銅業（００３５８）升０﹒２２％，報９

﹒０５元；五礦資源（０１２０８）升２％，報２﹒０４元。

５Ｇ概念及部分龍頭手機股受貿易戰因素而繼續下挫，中移動（００９４１）跌

１﹒３３％，報６２﹒８５元；聯通（００７６２）跌１﹒３９％，報７﹒１１元；；中國鐵塔

（００７８８）跌１﹒０４％，報１﹒９１元；瑞聲科技（０２０１８）跌１﹒６％，報３７元

；舜宇光學（０２３８２）逆升０﹒１２％，報８０﹒８元。（ｕｌ）



＊蘇沛豐：中海外估值不算吸引，暫不宜吸納＊



隔晚（６日）美股雖有反彈，但港股仍繼續回吐，招銀國際研究部策略師蘇沛豐向《經濟通

通訊社》接受訪問時表示，由於美國的負面因素較香港少，暫時影響美股走勢的是中美貿易戰及

減息預期，而後者可限制其下跌風險。另一方面，本港卻有著幾方面的憂慮，如人民幣貶值及本

港未有跟隨美國減息。另外，人行繼續暫停逆回購，因而影響港股表現。雖然本港政局仍然不穩

，但本港政治對大市影響不大。技術上，由於恆指現處於嚴重超賣區，他預料，港股短期內會有

技術性反彈，但力度不大，並在２６５００點位置有阻力。

內房今日逆市反彈，中海外為藍籌內房中表現最好，但蘇沛豐卻不看好。他指，由於中海外

近年銷售都比較差，雖然今年首７個月銷售錄得１０％增長，但均價上都比較弱，估值也不是特

別吸引，加上人民幣貶值等風險，暫不建議投資者買入。在內房股中，中型發展商中海外宏洋（

０００８１）可看高一線，因其銷售理想，可待回落至３﹒５元買入，目標價為４元。

（ｊｔ、ｕｌ）

