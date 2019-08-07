【北水炒Ｄ乜】北水淨流入２１﹒３億，買騰訊建行沽國壽中生製藥

《經濟通通訊社７日專訊》港股周三高開１點後由升轉跌，跌幅最多達２３７點，低見

２５７３８點。雖然人民幣中間價今早跌逾３００點子，惟食品及內房股有資金追捧，半日恆指

低收９７點。午後港股跌勢逐步收窄，最高曾見２６０２５點，惟兩萬六關得而復失，恆指收市

報２５９９７點，升２０點或０﹒０８％，結束五連跌。

按額度計算，北水全日淨流入２１﹒２９億元人民幣，較周二減少１４﹒３８億或

４０﹒３％，創逾一周新低。北水淨買入最多的個股依次是騰訊（００７００）、建行

（００９３９）及友邦保險（０１２９９）；淨賣出最多的依次是中國人壽（０２６２８）、中

國生物製藥（０１１７７）及新奧能源（０２６８８）。

主板成交８００﹒９５億元，跌３４﹒７％，其中港股通成交７５﹒８５億元，佔總成交

９﹒４７％。



＊逾３億北水淨流入騰訊＊



雖然花旗下調騰訊明年盈測，並將其目標價下調至４４１元，但維持其「買入」評級及首選

股份地位，騰訊股價結束３連跌，收報３３８﹒６元，股價升０﹒４％，並獲３﹒０４億北水淨

買入。標普估計，隨著內地經濟下行，內地銀行業壞帳水平或持續上升，建行股價無起跌，但錄

２﹒８３億北水淨流入，友邦亦有１﹒４８億北水淨買盤，股價上漲１﹒７％。

銀保監指，保險公司應及時監測資產負債匹配狀況，國壽股價周三下跌１﹒５％，錄近

２﹒４億北水淨沽盤。美銀美林上調中生製藥目標價至１０﹒６元，建議買入，股價升０﹒４％

，但仍有約６３７１萬北水淨流出該股，麥格理近日發表報告調升新奧能源目標價至９０﹒７元

，料股份可跑贏大市評級，該股今日升１﹒９２％，約５６８３萬北水趁勢沽貨。（ｃｌ）

