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即市新聞

07/08/2019 16:30

《美元走勢－羅明立》中美衝突愈演愈烈，聯儲或需進一步減息

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１０６﹒４６　　　１０５﹒９０　　　１０６﹒４２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１２２０　　　１﹒１１９８　　　１﹒１２０１
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒２１９１　　　１﹒２１４４　　　１﹒２１６７
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９７７０　　　０﹒９７３５　　　０﹒９７５９
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４１０　　　７﹒８３３９　　　７﹒８３７３

　　《美元走勢》白宮貿易顧問納瓦羅接受媒體訪問時，呼籲聯儲局今年底進一步減息四分三厘
至一厘，讓美國息口與其他國家看齊，配合總統特朗普要求聯儲局減息的說法。另一方面，美國
財政部發聲明指，財長努欽於特朗普支持下，將中國列為匯率操控國，投資者觀望人民幣會否進
一步貶值，以及特朗普會否推出制裁措施。美匯指數短線下挫，中美衝突愈演愈烈，勢必打擊兩
國經濟，亦令金融市場動盪，估計美聯儲需要進一步減息穩定投資者信心。
　
　　澳洲央行於議息會後，如期維持指標利率於１％的歷史低位水平。會後聲明指，央行必要時
會調整政策以支持經濟增長的可持續，又指利率將會長時間保持在低位。另外，央行維持本年經
濟預測於２﹒５％不變，並提及低利率、減稅、基建及樓市等因素，均有助對經濟前景提供支持
。央行亦預期通脹壓力不大，不過由於中美衝突加劇，投資者對央行減息的預期升溫，澳元短線
偏弱。　　　　
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１２５０　　　１﹒１１３０　　　１﹒１３００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒２２００　　　１﹒２０８０　　　１﹒２２６０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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