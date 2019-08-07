《美元走勢－羅明立》中美衝突愈演愈烈，聯儲或需進一步減息

最高 最低 東京收市
美元╱日圓 １０６﹒４６ １０５﹒９０ １０６﹒４２
歐元╱美元 １﹒１２２０ １﹒１１９８ １﹒１２０１
英鎊╱美元 １﹒２１９１ １﹒２１４４ １﹒２１６７
美元╱瑞郎 ０﹒９７７０ ０﹒９７３５ ０﹒９７５９
美元╱港元 ７﹒８４１０ ７﹒８３３９ ７﹒８３７３
《美元走勢》白宮貿易顧問納瓦羅接受媒體訪問時，呼籲聯儲局今年底進一步減息四分三厘
至一厘，讓美國息口與其他國家看齊，配合總統特朗普要求聯儲局減息的說法。另一方面，美國
財政部發聲明指，財長努欽於特朗普支持下，將中國列為匯率操控國，投資者觀望人民幣會否進
一步貶值，以及特朗普會否推出制裁措施。美匯指數短線下挫，中美衝突愈演愈烈，勢必打擊兩
國經濟，亦令金融市場動盪，估計美聯儲需要進一步減息穩定投資者信心。
澳洲央行於議息會後，如期維持指標利率於１％的歷史低位水平。會後聲明指，央行必要時
會調整政策以支持經濟增長的可持續，又指利率將會長時間保持在低位。另外，央行維持本年經
濟預測於２﹒５％不變，並提及低利率、減稅、基建及樓市等因素，均有助對經濟前景提供支持
。央行亦預期通脹壓力不大，不過由於中美衝突加劇，投資者對央行減息的預期升溫，澳元短線
偏弱。
方向 入市價 目標位 止蝕
美元╱日圓 觀 望
歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１２５０ １﹒１１３０ １﹒１３００
英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒２２００ １﹒２０８０ １﹒２２６０
美元╱瑞郎 觀 望
美元╱加元 觀 望
澳元╱美元 觀 望
紐元╱美元 觀 望
《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》