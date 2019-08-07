華為將於周五（９日）舉行２０１９華為開發者大會，預計華為將於屆時發布鴻蒙作業系統
。內地傳媒指，華為正為配備鴻蒙的手機進行最後測試。而鴻蒙手機將會在今年底推出市場，預
料售價約為２０００元人民幣（約２２２５港元）。《香港經濟日報》
07/08/2019 08:27
【華為動向】華為周五舉行開發者大會，料發布鴻蒙系統
華為將於周五（９日）舉行２０１９華為開發者大會，預計華為將於屆時發布鴻蒙作業系統
。內地傳媒指，華為正為配備鴻蒙的手機進行最後測試。而鴻蒙手機將會在今年底推出市場，預
料售價約為２０００元人民幣（約２２２５港元）。《香港經濟日報》
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