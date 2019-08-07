  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

07/08/2019 08:27

【華為動向】華為周五舉行開發者大會，料發布鴻蒙系統

　　華為將於周五（９日）舉行２０１９華為開發者大會，預計華為將於屆時發布鴻蒙作業系統
。內地傳媒指，華為正為配備鴻蒙的手機進行最後測試。而鴻蒙手機將會在今年底推出市場，預
料售價約為２０００元人民幣（約２２２５港元）。《香港經濟日報》

返回新聞主頁

「港元定存息率」大比拼 食息都要食得醒 https://goo.gl/i9KA4Y
最新專題
More
生財有道07/08/2019
賣資產救亡 保利協鑫重見光明
剖析天下07/08/2019
貿易戰風煙四起 美減息部署亂上加亂
剖析天下07/08/2019
巴西經濟 晴天將至？
國際動態07/08/2019
500大富豪財富縮水 亞馬遜貝索斯失268億
FOCUS06/08/2019
【FOCUS】中美過虛招 人幣難大貶
生財有道06/08/2019
【大象受壓】分析：市場對范寧離任添疑慮 匯控或跌至58元水平
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【etnet Bonus賞你】領展TKO Gateway便攜式香薰機

【etnet Bonus賞你】荃灣千色匯及元朗千色匯 x 韓國紙雕插畫藝術家Soo Min Kim 消暑手搖沙冰杯+簡約家用收納箱

【etnet Bonus賞你】Luke Sir曾智華新書《有盈退休》

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金