【華為動向】華為周五舉行開發者大會，料發布鴻蒙系統

華為將於周五（９日）舉行２０１９華為開發者大會，預計華為將於屆時發布鴻蒙作業系統

。內地傳媒指，華為正為配備鴻蒙的手機進行最後測試。而鴻蒙手機將會在今年底推出市場，預

料售價約為２０００元人民幣（約２２２５港元）。《香港經濟日報》

