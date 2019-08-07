國泰（００２９３）中期虧轉盈賺１３﹒４７億元，派息１８仙

《經濟通通訊社７日專訊》國泰（００２９３）公布截至今年６月底止之中期業績，虧轉盈

賺１３﹒４７億元，去年同期蝕２﹒６３億元。期內每股基本盈利３４﹒２仙，派中期股息

０﹒１８元。

期內，收益總額５３５﹒４７億元，按年升０﹒９％；營業溢利２４﹒７４億元，升

２５４﹒９％。（ｈｌ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

