《經濟通通訊社７日專訊》國泰（００２９３）公布截至今年６月底止之中期業績，虧轉盈
賺１３﹒４７億元，去年同期蝕２﹒６３億元。期內每股基本盈利３４﹒２仙，派中期股息
０﹒１８元。
期內，收益總額５３５﹒４７億元，按年升０﹒９％；營業溢利２４﹒７４億元，升
２５４﹒９％。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
07/08/2019 12:06
國泰（００２９３）中期虧轉盈賺１３﹒４７億元，派息１８仙
《經濟通通訊社７日專訊》國泰（００２９３）公布截至今年６月底止之中期業績，虧轉盈
賺１３﹒４７億元，去年同期蝕２﹒６３億元。期內每股基本盈利３４﹒２仙，派中期股息
０﹒１８元。
期內，收益總額５３５﹒４７億元，按年升０﹒９％；營業溢利２４﹒７４億元，升
２５４﹒９％。（ｈｌ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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