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07/08/2019 12:05

中國鐵塔（００７８８）中期賺２５﹒４８億人幣升逾倍，不派息

　　《經濟通通訊社７日專訊》中國鐵塔（００７８８）公布中期業績，截至２０１８年６月底
止６個月，期內歸屬於公司所有者利潤為２５﹒４８億元（人民幣．下同），按年增長
１１０﹒６％；每股基本及攤薄收益１﹒４５分；不派中期息。
　　中國鐵塔期內營業收入達３７９﹒８億元，同比增長７﹒５％；ＥＢＩＴＤＡ為
２８７﹒１５億元。（ｈｏ）

　　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

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