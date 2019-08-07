中國鐵塔（００７８８）中期賺２５﹒４８億人幣升逾倍，不派息

《經濟通通訊社７日專訊》中國鐵塔（００７８８）公布中期業績，截至２０１８年６月底

止６個月，期內歸屬於公司所有者利潤為２５﹒４８億元（人民幣．下同），按年增長

１１０﹒６％；每股基本及攤薄收益１﹒４５分；不派中期息。

中國鐵塔期內營業收入達３７９﹒８億元，同比增長７﹒５％；ＥＢＩＴＤＡ為

２８７﹒１５億元。（ｈｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告＊

