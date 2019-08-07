【企業盈喜】日清食品（１４７５）料中期盈利大升，因中國銷量增

《經濟通通訊社７日專訊》日清食品（０１４７５）公布截至２０１９年６月３０日止６個

月未經審核綜合管理帳目之初步審閱，預期公司擁有人應佔綜合溢利較２０１８年同期將大幅增

加，主要由於中國銷售量增加以及與來自銷售量增加相關的成本降低。

日清食品同時公布其控股股東日本日清季績，截至今年６月底止３個月中國業務分部營收按

年增長１０２﹒６６％，達８﹒３９億日圓；期內銷售總額９８﹒４６億日圓，按年升

３﹒８３％。（ｈｏ）

