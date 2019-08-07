《經濟通通訊社７日專訊》高科橋光導科技（０８４６５）對截至本年６月３０日止６個月
未經審核綜合管理帳目及目前可取得資料所作出的初步評估，預期期內按年淨利潤減幅約６０％
至６５％。淨利潤減少主要由於市場狀況不理想的及集團的產品售價普遍下降所導致。（ｈｏ）
07/08/2019 12:57
【企業盈警】高科橋（８４６５）料中期盈利減少最多６５％
《經濟通通訊社７日專訊》高科橋光導科技（０８４６５）對截至本年６月３０日止６個月
未經審核綜合管理帳目及目前可取得資料所作出的初步評估，預期期內按年淨利潤減幅約６０％
至６５％。淨利潤減少主要由於市場狀況不理想的及集團的產品售價普遍下降所導致。（ｈｏ）
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