香港電訊（６８２３）中期溢利增１６％，中期派３０﹒０１仙

《經濟通通訊社７日專訊》香港電訊（０６８２３）公布截至今年６月底止中期業績，期內

股份合訂單位持有人應佔溢利按年增加１６％至２１﹒６２億元，每個股份合訂單位基本盈利為

２８﹒５５仙，中期派息３０﹒０１仙。

期內，集團ＥＢＩＴＤＡ按年上升２％至５７﹒３３億元，總收益按年跌１１％至

１５１﹒０９億元，而未計流動通訊產品銷售的總收益按年增加１％至１３７﹒６８億元，毛利

率由去年同期４８％上升至５４％。（ｊｏ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告



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