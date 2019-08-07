《經濟通通訊社７日專訊》香港電訊（０６８２３）公布截至今年６月底止中期業績，期內
股份合訂單位持有人應佔溢利按年增加１６％至２１﹒６２億元，每個股份合訂單位基本盈利為
２８﹒５５仙，中期派息３０﹒０１仙。
期內，集團ＥＢＩＴＤＡ按年上升２％至５７﹒３３億元，總收益按年跌１１％至
１５１﹒０９億元，而未計流動通訊產品銷售的總收益按年增加１％至１３７﹒６８億元，毛利
率由去年同期４８％上升至５４％。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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07/08/2019 16:46
香港電訊（６８２３）中期溢利增１６％，中期派３０﹒０１仙
《經濟通通訊社７日專訊》香港電訊（０６８２３）公布截至今年６月底止中期業績，期內
股份合訂單位持有人應佔溢利按年增加１６％至２１﹒６２億元，每個股份合訂單位基本盈利為
２８﹒５５仙，中期派息３０﹒０１仙。
期內，集團ＥＢＩＴＤＡ按年上升２％至５７﹒３３億元，總收益按年跌１１％至
１５１﹒０９億元，而未計流動通訊產品銷售的總收益按年增加１％至１３７﹒６８億元，毛利
率由去年同期４８％上升至５４％。（ｊｏ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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