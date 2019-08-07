《經濟通通訊社７日專訊》澳洲政府提升對香港的旅遊警示至「高度警戒」（ｈｉｇｈ
ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ ｃａｕｔｉｏｎ）級別，因香港的動盪局勢進一步升溫，呼籲國民在訪港
期間避免參與大型公眾集會。
澳洲外交和貿易部在其網站上表示，香港的抗議活動變得越來越難以預測，並預料將持續下
去。當局指，旅遊區已受到影響，抗議者與警方或與犯罪相關人士之間存在暴力對抗的風險，特
別是在未獲批准的抗議活動中更是如此。（ｃｌ）（ｚｚ）
07/08/2019 11:02
【移交逃犯】澳洲提升對香港旅遊警示，呼籲國民避免參與大型集會
《經濟通通訊社７日專訊》澳洲政府提升對香港的旅遊警示至「高度警戒」（ｈｉｇｈ
ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ ｃａｕｔｉｏｎ）級別，因香港的動盪局勢進一步升溫，呼籲國民在訪港
期間避免參與大型公眾集會。
澳洲外交和貿易部在其網站上表示，香港的抗議活動變得越來越難以預測，並預料將持續下
去。當局指，旅遊區已受到影響，抗議者與警方或與犯罪相關人士之間存在暴力對抗的風險，特
別是在未獲批准的抗議活動中更是如此。（ｃｌ）（ｚｚ）
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