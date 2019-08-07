【移交逃犯】澳洲提升對香港旅遊警示，呼籲國民避免參與大型集會

《經濟通通訊社７日專訊》澳洲政府提升對香港的旅遊警示至「高度警戒」（ｈｉｇｈ

ｄｅｇｒｅｅ ｏｆ ｃａｕｔｉｏｎ）級別，因香港的動盪局勢進一步升溫，呼籲國民在訪港

期間避免參與大型公眾集會。

澳洲外交和貿易部在其網站上表示，香港的抗議活動變得越來越難以預測，並預料將持續下

去。當局指，旅遊區已受到影響，抗議者與警方或與犯罪相關人士之間存在暴力對抗的風險，特

別是在未獲批准的抗議活動中更是如此。（ｃｌ）（ｚｚ）

