大摩削恒指目標至２４４００點，國指目標９７００點

《經濟通通訊社７日專訊》摩根士丹利發表報告指出，鑑於貿易戰升級、人民幣破七，美國

將中國列為匯率操縱國，以及香港示威活動持續，該行進一步看淡香港企業盈利和估值，並將

２０２０年６月恆生指數基本目標由２８０００點，進一步下調１２﹒９％至２４４００點，即

較昨日（６日）收市價仍有下行６％的空間，相當於９﹒８倍預測市盈率。該行料恆指最熊將見

１７６３０點，最牛見２９５３０點。



＊恆指企業盈利增長料少於２％＊



大摩對國企指數的基本目標為９７００點，最熊和最牛分別看７２４０點和１１６５０點。

大摩現時估計，今年恆生指數企業的每股盈利增長少於２％，低於市場平均預測的１０％增

長，估值亦由１０﹒５倍下降至９﹒８倍，與去年市場低位相若，但仍高於環球金融海嘯或亞洲

金風暴時的水平。

報告指，以上調整反映人民幣匯率破７對企業盈利的影響，以及今年香港經濟增長１％的預

估面對的下調風險，此外，關稅及非關稅措施也破壞中國供應鏈，加大經濟下行的壓力。



＊滬深３００指數目標３５６０點＊



大摩偏好中國Ａ股多於離岸中國股票和港股，而滬深３００指數基本目標為３５６０點，最

熊及最牛分別看２５３０點和３５６０點。

大摩今年已再三下調恆指目標，５月中時，該行將恆指明年中目標由３１９００點調低至

３０８００點。半個月後，再因應中美貿易戰升溫，又將恆指目標由３０８００點下調９％至

２８０００點。（ｃｌ）

