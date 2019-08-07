《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，香港於今年７月底的官方外匯儲備資產為４４８５
億美元，較６月底的４４５７億美元，增加２８億美元或０﹒６％。為數４４８５億美元的外匯
儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４７％。
連同未交收外匯合約在內，香港於７月底的外匯儲備資產為４４１３億美元，而６月底為
４３８５億美元。（ｃｌ）
07/08/2019 16:36
【本港經濟】金管局：７月底外匯儲備資產按月增加２８億美元
《經濟通通訊社７日專訊》金管局公布，香港於今年７月底的官方外匯儲備資產為４４８５
億美元，較６月底的４４５７億美元，增加２８億美元或０﹒６％。為數４４８５億美元的外匯
儲備資產總額，相當於香港流通貨幣約七倍，或港元貨幣供應Ｍ３約４７％。
連同未交收外匯合約在內，香港於７月底的外匯儲備資產為４４１３億美元，而６月底為
４３８５億美元。（ｃｌ）
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