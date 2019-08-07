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即市新聞

07/08/2019 19:11

《再戰明天》美公布首次申請失業金人數，九倉中移和港鐵派業績

　　《經濟通通訊社７日專訊》明日（８日），中國一帶一路經濟合作論壇在馬來西亞舉行，美
國公布一周首次申請失業救濟金人數。

＊中國一帶一路經濟合作論壇在馬來西亞舉行＊

　　在外圍重要經濟活動上，本港時間明早４：３０ａｍ，澳洲央行助理總裁布洛克發表講話。
　　明早８：００ａｍ，中國一帶一路經濟合作論壇在馬來西亞舉行，出席論壇的包括馬來西亞
財政部長林冠英、中國駐馬來西亞大使白天以及華為公司當地主管。

＊美國公布一周首次申請失業救濟金人數＊

　　在數據方面，明晨３：００ａｍ，美國公布６月消費信貸，料由１７０﹒０億美元下跌至
１６１億美元。
　　明晚８：３０ｐｍ，加拿大公布６月新屋價格，月率料由下滑０﹒１％升上持平；年率料由
持平降至下滑０﹒１％。同時，美國公布一周首次申請失業救濟金人數，料維持於２１﹒５萬；
連續申請失業救濟金人數料由１６９﹒９萬降至１６９萬。１０：００ｐｍ，美國公布６月批發
庫存，月率料由０﹒４％跌至０﹒２％；批發貿易月率料由０﹒１％升上０﹒２％。

＊九倉、中移動和港鐵派業績＊

　　在本港，明日派業績的公司有：九龍倉集團（００００４）、電訊盈科（００００８）、太
古股份公司Ａ（０００１９）、太古股份公司Ｂ（０００８７）、太古地產（０１９７２）、港
鐵公司（０００６６）、俄鋁（００４８６）、中國移動（００９４１）、睿富房地產基金
（００６２５）和佐丹奴國際（００７０９）等。（ｈｏ）

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