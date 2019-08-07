【企業盈警】神通機器人教育料首季度虧損將按年收窄

《經濟通通訊社７日專訊》神通機器人教育（０８２０６）發盈警，預期於截至今年六月底

止三個月，虧損總額將會按年減少。

公司指，虧損收窄，主要由於期內人民幣眨值減少，分類為其他全面收入的換算海外經營業

務的匯兌差額開支亦減少。（ｓｋ）

