《經濟通通訊社７日專訊》神通機器人教育（０８２０６）發盈警，預期於截至今年六月底
止三個月，虧損總額將會按年減少。
公司指，虧損收窄，主要由於期內人民幣眨值減少，分類為其他全面收入的換算海外經營業
務的匯兌差額開支亦減少。（ｓｋ）
07/08/2019 16:42
【企業盈警】神通機器人教育料首季度虧損將按年收窄
《經濟通通訊社７日專訊》神通機器人教育（０８２０６）發盈警，預期於截至今年六月底
止三個月，虧損總額將會按年減少。
公司指，虧損收窄，主要由於期內人民幣眨值減少，分類為其他全面收入的換算海外經營業
務的匯兌差額開支亦減少。（ｓｋ）
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