【企業盈警】節能元件（０８２３１）料中期將盈轉虧

《經濟通通訊社７日專訊》節能元件（０８２３１）發盈警，預期截至今年六月底止六個月

，將會盈轉虧，錄得虧損。

公司指，盈轉虧，主要由於不利的經營環境持續，導致收入大幅減少；每單位的製造費用較

高及存貨減值增加，導致毛利率減少；以及較佳的員工成本控制令行政開支減少。（ｓｋ）

