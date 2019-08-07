《經濟通通訊社７日專訊》民信國際（０８４５６）發盈警，預期截至今年六月底止三個月
，將盈轉虧，錄得公司擁有人應佔虧損。
公司指，盈轉虧，主要由於原品牌生產業務主要因為失去一名主要客戶導致收益減少，以及
原材料成本及生產開支增加。（ｓｋ）
07/08/2019 16:58
【企業盈警】民信國際（８４５６）料首季度將盈轉虧
《經濟通通訊社７日專訊》民信國際（０８４５６）發盈警，預期截至今年六月底止三個月
，將盈轉虧，錄得公司擁有人應佔虧損。
公司指，盈轉虧，主要由於原品牌生產業務主要因為失去一名主要客戶導致收益減少，以及
原材料成本及生產開支增加。（ｓｋ）
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