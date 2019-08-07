【企業盈警】民信國際（８４５６）料首季度將盈轉虧

《經濟通通訊社７日專訊》民信國際（０８４５６）發盈警，預期截至今年六月底止三個月

，將盈轉虧，錄得公司擁有人應佔虧損。

公司指，盈轉虧，主要由於原品牌生產業務主要因為失去一名主要客戶導致收益減少，以及

原材料成本及生產開支增加。（ｓｋ）

